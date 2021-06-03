Волонтеры "Единой России" поздравили нижегородских медиков с профессиональным праздником Общество

Волонтеры "Единой России" поздравили нижегородских медиков с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба НРО партии.

Руководитель регионального исполнительного комитета и волонтерского центра партии Алексей Антонов 18 июня вместе с волонтерами поздравил коллектив Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. С самого утра перед началом рабочего дня на входе в медучреждение они вручали сотрудникам цветы со словами поздравлений. К ним присоединился и главврач центра Соломон Апоян.

В период пандемии центр стал крупнейшей лабораторией региона по диагностике ковид-инфекции. Сюда на исследование поступают материалы со всего региона. На протяжении этого времени волонтеры и активисты оказывают помощь сотрудникам учреждения. Главный врач поблагодарил за поддержку и поздравление.

"Мы благодарны за постоянное внимание. Если в спокойный период мы делали в среднем до 1,5 тысяч анализов в сутки, то сейчас в связи с подъемом заболеваемости лаборатория уже проводит от 2,5 до 3,5 тысяч исследований. Это, конечно, серьезная нагрузка. Но наши сотрудники не унывают, справляются, понимают, что от их работы зависит здоровье людей. Спасибо за то, что нас так подбадриваете, поддерживаете, за волонтерскую помощь. Помогаете с бумажной работой, на которую у медиков уходит много времени. И сегодняшнее поздравление было неожиданным и приятным. Вы зарядили нас хорошим настроением с самого утра, чтобы мы дальше работали и занимались своим любимым делом!" - сказал Соломон Апоян.

Также сотрудникам центра вручили благодарственные письма и подарки.

Как отметил Алексей Антонов, в эти дни активисты, депутаты, волонтеры поздравляют медицинских работников по всей Нижегородской области.

"С особой теплотой мы поздравляем с профессиональным праздником медицинских работников, всех, кто стоит на страже нашего здоровья. Пандемия стала испытанием для всех, но главный удар взяли на себя наши медики. Уже больше года они на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией. Рискуя собственным здоровьем, выполняют свой профессиональный долг. Это требует огромных сил, энергии и чуткости. И мы стараемся всячески их поддержать, выразить свою огромную признательность и благодарность. От всей души мы говорим им спасибо за такой необходимый и бесценный труд! Знайте, мы гордимся вами и всегда готовы помочь, если это потребуется", - сказал Алексей Антонов.

Напомним, в период пандемии волонтеры, активисты и депутаты "Единой России" оказывают различную помощь медицинским учреждениям Нижегородской области. Ранее в рамках акции "Спасибо врачам" волонтерский центр партии передал медицинским работникам десятки тысяч средств индивидуальной защиты, сотни специальных защитных костюмов. Несколько районных больниц региона получили дополнительное оснащение: оргтехника и мебель были закуплены благодаря взносам активистов и депутатов. Также в качестве волонтеров они выполняли непрофильную работу в больницах и поликлиниках, дежурили в колл-центрах, помогали медикам с транспортом, доставляя их на вызовы к пациентам и на работу, развозили лекарства больным на дом.