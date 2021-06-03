Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Нижегородской области на уровне "BB" Экономика

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Нижегородской области на уровне "BB", сообщает минфин региона со ссылкой на рейтинговое агентство.



Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте на уровне "BB" со "стабильным" прогнозом.



Подтверждение рейтингов свидетельствует о неизменности ожиданий в отношении хороших операционных показателей региона в среднесрочной перспективе и умеренного прямого риска, а также восстановление экономики после 2020 года.



"Устойчивость доходов у области подкрепляется ее экономикой, которая является хорошо диверсифицированной по секторам и компаниям и обеспечивает устойчивую налоговую базу", - сообщает Fitch.



В рейтинговом агентстве также отметили, что Нижегородская область проводит взвешенную долговую политику, о чем свидетельствует умеренная долговая нагрузка, которая снижалась в течение последних пяти лет.



В министерстве финансов Нижегородской области пояснили, что рейтинги инвестиционной категории являются сигналом для кредиторов и инвесторов к включению ценных бумаг субъекта РФ в свои кредитные и инвестиционные портфели. Высокий рейтинг позволяет инвестору безопаснее осуществлять вложение своих средств в экономику региона.



"Наличие рейтингов в совокупности с проводимой долговой политикой позволяет области существенно экономить на обслуживании государственного долга. Отсутствие какого-либо рейтинга заставляет инвесторов самих просчитывать и учитывать риски эмитента, приравнивая его ценные бумаги к высокорискованным инвестициям. Это существенно увеличивает процентную ставку или провоцирует отсутствие спроса на ценные бумаги", - сказал и.о. министра финансов Нижегородской области Андрей Чечерин.