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Экономика

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Нижегородской области на уровне "BB"

18 июня 2021 14:57  [28] Экономика

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Нижегородской области на уровне "BB", сообщает минфин региона со ссылкой на рейтинговое агентство.

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте на уровне "BB" со "стабильным" прогнозом.

Подтверждение рейтингов свидетельствует о неизменности ожиданий в отношении хороших операционных показателей региона в среднесрочной перспективе и умеренного прямого риска, а также восстановление экономики после 2020 года.

"Устойчивость доходов у области подкрепляется ее экономикой, которая является хорошо диверсифицированной по секторам и компаниям и обеспечивает устойчивую налоговую базу", - сообщает Fitch.

В рейтинговом агентстве также отметили, что Нижегородская область проводит взвешенную долговую политику, о чем свидетельствует умеренная долговая нагрузка, которая снижалась в течение последних пяти лет.

В министерстве финансов Нижегородской области пояснили, что рейтинги инвестиционной категории являются сигналом для кредиторов и инвесторов к включению ценных бумаг субъекта РФ в свои кредитные и инвестиционные портфели. Высокий рейтинг позволяет инвестору безопаснее осуществлять вложение своих средств в экономику региона.

"Наличие рейтингов в совокупности с проводимой долговой политикой позволяет области существенно экономить на обслуживании государственного долга. Отсутствие какого-либо рейтинга заставляет инвесторов самих просчитывать и учитывать риски эмитента, приравнивая его ценные бумаги к высокорискованным инвестициям. Это существенно увеличивает процентную ставку или провоцирует отсутствие спроса на ценные бумаги", - сказал и.о. министра финансов Нижегородской области Андрей Чечерин.

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