"Пандемия показала незаменимую роль медицинских работников", - Евгений Люлин Общество

Фото: Александр Воложанин

"Пандемия показала незаменимую роль медицинских работников", - заявил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин на мероприятии, посвященном дню медицинского работника в ДК "ГАЗ".

Он заметил, что "о том, что профессия врача самая гуманная и ответственная на Земле, люди знают со времен Гиппократа, который, как известно, ставил знак равенства между любовью к врачеванию и любовью к человечеству".

"Медики каждый день принимают решения, от которых зависит жизнь и здоровье человека. Сейчас, во время пандемии коронавируса, мы стали особенно это понимать. Страшное заболевание изменило привычную жизнь: приостановилось сообщение между регионами и странами, обучение и работа перешли в дистанционный формат. В этой ситуации все российское медицинское сообщество проявило себя с наилучшей стороны. Весь медицинский персонал оказался на передовой в борьбе с пандемией, врачи приняли на себя все тяготы лечения пациентов", - отметил Евгений Люлин.

Глава нижегородского парламента особо подчеркнул, что медицина быстро модернизировалась, а медперсонал работает самоотверженно.

"Врачи и медсестры, рискуя собственной жизнью, каждый день выполняют свой служебный и профессиональный долг, давая людям шанс на возвращение к здоровой жизни. Несомненно, пандемия коронавируса заставила весь мир пересмотреть отношение к медицине, открыла мировому сообществу проблемы и недостатки отрасли, заставила задуматься о том, что необходимо предотвратить подобные события в будущем", - сказал Евгений Люлин.

"И в то же время, пандемия показала незаменимую роль медицинских работников и выявила их лучшие человеческие и профессиональные качества. Желаю всем работникам сферы здравоохранения успехов в работе, нашей системе здравоохранения - только прогресса, а всем нижегородцам – крепкого здоровья", - заключил председатель ЗС НО.