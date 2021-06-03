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ВТБ Лизинг получил награды за достижения в области цифровой трансформации HR

18 июня 2021 16:35  [80] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ Лизинг получил награды за достижения в области цифровой трансформации HR. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, ВТБ Лизинг стал призером премии HR Tech Award за достижения в области цифровой трансформации HR. Компания получила гран-при в номинации "HR Tech проект года" за обучающий проект с применением VR-технологий, а также заняла второе место в номинациях "HR Tech решение года" и "HR Tech платформа года" за внедрение системы управления кросс-функциональными целями и разработку личного кабинета руководителя и сотрудника на базе корпоративного портала.

Проектом года в области цифровой трансформации HR стал обучающий VR-курс для менеджеров по продажам ВТБ Лизинг "Первая встреча с клиентом в виртуальной реальности". Программа нацелена на эффективное освоение теоретических и практических навыков продаж, снятие психологических барьеров и формирование аргументации при работе с возражениями.

Сложные алгоритмы с несколькими ветками сценариев в зависимости от развития диалога позволяют имитировать реальные «живые» встречи с клиентами, а применение новых технологий помогает сотрудникам в процессе адаптации лучше усваивать информацию и быстрее выходить на точку эффективности, сохраняя мотивацию.

Призовое место в номинации "HR Tech решение года" получил проект ВТБ Лизинг по разработке и внедрению системы управления кросс-функциональными целями для достижения стратегически значимых инициатив компании. Благодаря автоматизации менеджмент может легко контролировать исполнение перекрестных целей и адаптировать их под меняющиеся условия.

В номинации "HR Tech платформа года" была отмечена разработка личного кабинета руководителя и сотрудника на базе корпоративного портала ВТБ Лизинг, которая стала очередным шагом в направлении развития цифрового пространства в компании. Перевод HR-сервисов в онлайн-формат значительно сократил время получения услуги и позволил оптимизировать более 60% рутинных кадровых операций.

"Успех любого бизнеса зависит прежде всего от команды, а эффективную команду можно создать, если есть детально продуманная система управления персоналом. Нанимать, обучать и мотивировать людей – комплексная, ответственная и вместе с тем творческая работа. Она требует гибкости и нестандартных решений, а в наши дни – еще и технологичного подхода. Развитие цифровых сервисов для сотрудников и клиентов - не просто тренд для нас, а часть стратегии группы ВТБ, поэтому мы активно работаем над внедрением новых современных решений, повышающих эффективность работы компании", - отметила директор по работе с персоналом ГК ВТБ Лизинг Диана Гринис.

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Теги:
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