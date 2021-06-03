Возможности использования хакатонов для развития бизнеса и государства обсудили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

В Нижнем Новгороде на стадионе 18 июня стартовали два конкурса в области цифровой экономики: первый в России хакатон по искусственному интеллекту и хакатон Health&Science конкурса "Цифровой прорыв", посвященный развитию медицины, здравоохранения и науки.

В рамках торжественного открытия двух хакатонов состоялся круглый стол. Его участники обсудили цифровую трансформацию традиционных отраслей экономики, цифровые кадры, ИТ-предпринимательство, влияние глобальной цифровой трансформации на все отрасли бизнеса.

Участие в круглом столе принял и помощник полномочного представителя президента РФ в ПФО Сергей Козлов. Он отметил, что цифровая трансформация определена главой государства в качестве одной из пяти национальных целей развития России на период до 2030 года. Её достижение позволит обеспечить дополнительные конкурентные преимущества российской экономики, заявил Козлов.

"Важно, чтобы все наработки, которые будут сгенерированы, дошли до стадии практической реализации и принесли реальную пользу, которую ощутят на себе граждане нашей страны", – отметил помощник полномочного представителя. В завершении своей речи Сергей Козлов пожелал всем участникам хакатонов плодотворной работы.

Нижегородская область становится базовой площадкой для мероприятий в рамках конкурса "Цифровой прорыв" уже второй раз: в прошлом году здесь уже проходил межрегиональный этап. Сам конкурс входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", направлен на выявление и раскрытие потенциала специалистов в сфере информационных технологий. Участники хакатона конкурса "Цифровой прорыв" займутся решением кейсов по тематике: "Медицина, Здравоохранение, Наука".

Другой хакатон посвящен вопросам развития искусственного интеллекта и станет первым подобным мероприятием, которое состоится в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика". Всего в соответствии с проектом планируется проведение 116 подобных хакатонов в различных регионах России.

Ранее анонсировалось, что серия хакатонов и лекций по искусственному интеллекту стартовала в России. Мероприятия запланированы в рамках федерального проекта. Его оператором выступит президентская платформа "Россия – страна возможностей", а организатором – министерство экономического развития России. В качестве соорганизатора будет выступать Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что с 23 по 25 июня на Нижегородской ярмарке состоится VI ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России".