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Общество

"В профессии медиков нет выходных и праздничных дней", - Олег Лавричев

20 июня 2021 09:59  [100] Общество

"В профессии медиков нет выходных и праздничных дней", - заявил председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, поздравляя нижегородских медицинских работников с профессиональным праздником. Текст поздравления распространила пресс-служба Думы Нижнего Новгорода.

"Уважаемые врачи, медсестры, фельдшеры и санитары!
Сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника!

В профессии медиков нет выходных и праздничных дней. Этот непростой труд требует круглосуточной самоотдачи семь дней в неделю 365 дней в году.

Перед мировым медицинским сообществом продолжает стоять серьезный и, увы, еще не побежденный враг. Пандемия новой коронавирусной инфекции прокатывается по миру очередной волной, не щадя ни пациентов, ни врачей.

Нижегородские медики с честью продолжают эту борьбу. Благодаря профессионализму врачей, вниманию медсестер, заботе санитарных работников и ответственности каждого из нас региону удается справляться с этим недугом.

Спасибо всем, кто, рискуя собственным здоровьем, а порой и жизнью, сейчас работает в "красных зонах", ведет терапию в больницах и поликлиниках, работает на скорой помощи, принимает звонки в регистратурах и колл-центрах, проводит вакцинацию. Без вас мы бы не справились.

Благодарю всех, кто выбрал делом своей жизни медицину. Это благородная и такая необходимая профессия.

Отдельная благодарность и поклон ветеранам медицинской службы, профессорам, ученым-медикам, которые продолжают искать формулу победы над пандемией коронавируса.

Пусть в ваших сердцах живет уверенность в победе. Быть медиком – значит, быть человеком с большой буквы! Крепкого Вам здоровья и благополучия! Берегите себя! Мы вам верим!", - отмечается в заключительной части поздравления.

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Теги:
Медицина и здоровье Праздники
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