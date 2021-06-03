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Общество

Служба занятости проведет телефонную линию "Ориентир" 25 июня

20 июня 2021 10:07  [92] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Служба занятости проведет телефонную линию "Ориентир" 25 июня.

Мероприятие будет организовано с 10:00 до 12:00.

Выпускники учебных заведений и их родители смогут узнать о том, какие вакансии сейчас есть на рынке труда, как правильно искать работу, получить консультации о порядке трудоустройства.

Телефон прямой линии в областном управлении по труду и занятости населения: 8 (831) 234-07-18, доб. 342.

Линия "Ориентир" в указанный временной интервал будет работать и районных центрах занятости.

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Теги:
Занятость и безработица
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