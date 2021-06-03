Служба занятости проведет телефонную линию "Ориентир" 25 июня.
Мероприятие будет организовано с 10:00 до 12:00.
Выпускники учебных заведений и их родители смогут узнать о том, какие вакансии сейчас есть на рынке труда, как правильно искать работу, получить консультации о порядке трудоустройства.
Телефон прямой линии в областном управлении по труду и занятости населения: 8 (831) 234-07-18, доб. 342.
Линия "Ориентир" в указанный временной интервал будет работать и районных центрах занятости.
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