Нижегородская прокуратура проводит проверку в связи с гибелью мальчика на Щелоковском хуторе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев Нижегородская прокуратура проводит проверку в связи с гибелью мальчика на Щелоковском хуторе ЧП произошло 19 июня. Прибывшие спасатели извлекли подростка из озера. Реанимационные мероприятия не дали положительного результата. Медики констатировали смерть мальчика. На место происшествия выехали представители правоохранители правоохранительных органов. Выясняются подробности и обстоятельства случившегося. Прокуратурой Приокского района организована проверка. Будет дана оценка действиям должностных лиц, обеспечивающих безопасность граждан во время купания на водоеме. Как сообщили в прокуратуре региона, по итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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