"На Съезде "Единой России" был определен главный вектор работы партии – служение россиянам", - Наталья Назарова Политика

Фото предоставлено пресс-службой НРО Единой России

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

"Работа у партии власти – нести ответственность за все происходящее в стране и первой реагировать. Партия готовится к предстоящим выборам. На Съезде был определен главный вектор работы – служение россиянам", - сказала депутат Государственной Думы Наталья Назарова, комментируя итоги ХХ Съезда "Единой России".

Депутат отметила, что Президент России на Съезде обозначил много важных пунктов для дальнейшей работы.



"Большинство из них являются продолжением Послания Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию. Согласна с главой государства, внимание надо уделить молодежи и ее образованию. Как человек, который долгое время проработал на ГАЗе, понимаю, насколько нужны кадры с техническим высшим и особенно со средним профессиональным образованием", - сказала Наталья Назарова.

Она также добавила, что во время своей работы постоянно ведет контроль над строительством и ремонтом образовательных учреждений.

"Порой приходилось по-настоящему искать средства на ремонт школ. И предложенная сегодня программа капремонта на ближайшие пять лет с акцентом на сельские школы – отличный способ системно и комплексно привести такие учреждения в надлежащий вид", - продолжила парламентарий.

"Мы все вместе должны работать, чтобы жизнь каждого человека стала лучше – удобнее, безопаснее, комфортнее", - подытожила Наталья Назарова.

Как сообщили в пресс-службе НРО "Единой России", на Съезде выдвинуты кандидаты по одномандатным избирательным округам. Нижегородскую область на выборах в Государственную Думу представят: по одномандатному округу №129 – Анатолий Лесун, по одномандатному округу № 130 – Евгений Лебедев, по одномандатному округу №131 – Наталья Назарова, по одномандатному округу №132 – Вадим Булавинов, по одномандатному округу № 133 – Артем Кавинов.

Также были приняты основные направления предвыборной Программы "Единой России". Документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества.