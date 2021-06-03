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Жилинспекция обязала коммунальщиков восстановить дымоходы в жилом доме в Кулебаках

20 июня 2021 14:27  [122] Общество
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Жилинспекция обязала коммунальщиков восстановить дымоходы в жилом доме в Кулебаках.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, жильцы одного из домов в Кулебаках обратились в жилищную инспекцию.

Граждане жаловались на неудовлетворительное состояние дымоходов. Из-за этого обстоятельства в доме не работали газовые котлы и колонки, в итоге в квартирах не было горячей воды.

Жилинспекция провела проверку состояния газового оборудования, управляющей организации выдали предписание.

В настоящее время работоспособность дымоходов восстановлена.

СПРАВКА:

В ГЖИ можно обратиться: через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ, по телефону "горячей линии": 8 (831) 430-79-19, направив письменное обращение в Госжилинспекцию, посредством электронной почты Госжилинспекции: official@gzhi.kreml.nnov.ru; через интернет-приемную сайта инспекции.

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Теги:
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