Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области
Жилинспекция обязала коммунальщиков восстановить дымоходы в жилом доме в Кулебаках.
Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, жильцы одного из домов в Кулебаках обратились в жилищную инспекцию.
Граждане жаловались на неудовлетворительное состояние дымоходов. Из-за этого обстоятельства в доме не работали газовые котлы и колонки, в итоге в квартирах не было горячей воды.
Жилинспекция провела проверку состояния газового оборудования, управляющей организации выдали предписание.
В настоящее время работоспособность дымоходов восстановлена.
СПРАВКА:
В ГЖИ можно обратиться: через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ, по телефону "горячей линии": 8 (831) 430-79-19, направив письменное обращение в Госжилинспекцию, посредством электронной почты Госжилинспекции: official@gzhi.kreml.nnov.ru; через интернет-приемную сайта инспекции.
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