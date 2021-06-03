"Нижегородская область - лидер по числу сохраненных народных художественных промыслов среди всех регионов страны", - Глеб Никитин Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Региональный День НХП отмечается в предпоследнее воскресенье июня.

С праздником сотрудников отрасли поздравил губернатор Нижегородской отрасли Глеб Никитин.

"Народные художественные промыслы занимают очень важное место в жизни региона и являются нашей визитной карточкой во всем мире. Нижегородская область - лидер по числу сохраненных народных художественных промыслов среди всех регионов страны. Это стало возможным только благодаря труду мастеров, многие из которых являются настоящими подвижниками своего дела и передают знания подрастающему поколению. Желаю, чтобы вдохновение всегда сопровождало вашу работу, а новые идеи не иссякали!" - отметил Глеб Никитин.

"В период пандемии Нижегородская область стала инициатором введения особых мер поддержки для отрасли НХП. А в этом году предприятия народных художественных промыслов активно включились в подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода. Вам удалось создать по-настоящему яркие и запоминающиеся символы этой даты", - добавил губернатор Нижегородской области.