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Происшествия

Труп мужчины нашли в водоеме в Большеболдинском районе

20 июня 2021 17:18  [2] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Труп мужчины нашли в водоеме в Большеболдинском районе.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, в селе Большое Болдино в водоеме на ул. Юбилейной 20 июня найден труп мужчины.

Согласно имеющейся информации, тело нашли и вытащили на берег двое местных жителей.

По информации ГУ МЧС России по региону, место было не оборудовано для купания.

В настоящее время уточняются подробности и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что подросток утонул во время купания на первом озере Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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