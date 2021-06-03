Труп мужчины нашли в водоеме в Большеболдинском районе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Труп мужчины нашли в водоеме в Большеболдинском районе.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, в селе Большое Болдино в водоеме на ул. Юбилейной 20 июня найден труп мужчины.

Согласно имеющейся информации, тело нашли и вытащили на берег двое местных жителей.

По информации ГУ МЧС России по региону, место было не оборудовано для купания.

В настоящее время уточняются подробности и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что подросток утонул во время купания на первом озере Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде.