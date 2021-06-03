Труп мужчины нашли в водоеме в Большеболдинском районе.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, в селе Большое Болдино в водоеме на ул. Юбилейной 20 июня найден труп мужчины.
Согласно имеющейся информации, тело нашли и вытащили на берег двое местных жителей.
По информации ГУ МЧС России по региону, место было не оборудовано для купания.
В настоящее время уточняются подробности и обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что подросток утонул во время купания на первом озере Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде.
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