"Память о событиях военных лет всегда будет жить в памяти нижегородцев", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил обращение в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны.

"80 лет назад началась Великая Отечественная война, навсегда изменившая судьбы миллионов людей. Это был не просто вооруженный конфликт, которых планета знала немало. Решался вопрос о существовании базовых принципов нашей цивилизации - гуманизма, уважения к человеческой жизни, сочувствия к слабым. Враг был крайне силен и не гнушался ничем в достижении своих целей", - отметил глава региона.

"В первый же день Великой Отечественной войны люди стали подниматься на защиту Родины. Более 10 000 заявлений от добровольцев приняли военкоматы Горьковской области. Горьковчане показали себя достойными наследниками ополченцев Минина и Пожарского, а девиз "Все для фронта, все для победы" определял жизнь всего региона в течение долгих четырех лет", - говорится в обращении Глеба Никитина.

Губернатор заметил, что всего на фронт из Горьковской области ушло более 880 000 человек. Треть из них никогда не вернулась обратно. Свои жизни они отдали, чтобы могли жить другие. Пройдя кромешный ад постоянных сражений, наши предки открыли ворота концлагерей и освободили мир от фашистской угрозы.

"Ратный подвиг был бы невозможен без подвига тружеников тыла, тех, кто ковал оружие победы. Несмотря на все сложности военного времени и вражеские налеты, горьковчане смогли дать фронту передовые образцы военной техники, опередившей время. Именно Нижний Новгород в числе первых получил почетное звание "Город трудовой доблести". Память о событиях военных лет всегда будет жить в памяти нижегородцев", - отмечается в его обращении.

"Спустя год после победы именно в нашем регионе был дан старт атомному проекту, благодаря которому Земля больше не знала полномасштабных войн. В восьмидесятую годовщину начала Великой Отечественной войны мне хочется пожелать каждому мирного неба над головой", - резюмировал Глеб Никитин.