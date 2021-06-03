Мужчина погиб на пожаре в Дзержинске Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мужчина погиб на пожаре в Дзержинске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Революции, д.22 поступило в региональное ведомство в 01:40 22 июня.

Пожар ликвидирован на площади 20 кв.м. В результате пожара погиб один человек - 33-летний мужчина. 57-летняя женщина была спасена

пожарно-спасательными подразделениями.

Предварительно удалось установить, что причиной пожара стала неосторожность при курении.