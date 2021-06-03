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"Память о Великой Отечественной войне – это призыв ценить мир", - Евгений Люлин

22 июня 2021 09:11  [1] Общество
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил обращение ко Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны.

По его словам, 22 июня – особая дата в истории нашей Родины. Ровно 80 лет отделяет нас от того страшного дня, когда началась Великая Отечественная война, затронувшая каждую семью и унесшая жизни миллионов наших соотечественников.

"Этот день стал трагической точкой отсчета 1418 огненных дней и ночей. Приклонив голову, мы вспоминаем дедов, отцов, матерей, сослуживцев, товарищей, всех, кто не вернулся с полей сражений, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашего народа, кто принял мученическую смерть в концлагерях, кто умер в тылу от голода и ран. Эту память мы обязаны хранить и передавать нашим детям и внукам. Для нас и следующих поколений память о Великой Отечественной войне – это призыв ценить мир и не допустить повторения подобных трагедий", - говорится в его обращении.

"Вечная память погибшим, которые заплатили жизнью за свободу нашей страны! Слава ветеранам, участникам войны и труженикам тыла! Вы сделали все, чтобы мы имели возможность жить под мирным небом. Низкий вам поклон и бесконечная благодарность", - заметил Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Праздники
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