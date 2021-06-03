Анна Ермакова из банка "Открытие" признана лучшим директором по закупкам Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Анна Ермакова из банка "Открытие" признана лучшим директором по закупкам в сфере экономической эффективности. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, рейтинговое агентство "Эксперт РА" и аналитическая компания "Эксперт Бизнес-Решения" при участии бизнес-клуба "Срединный путь" опубликовали первый некредитный рейтинг качества управления закупочной деятельностью.

Вице-президент, начальник управления закупочной деятельностью банка "Открытие" Анна Ермакова стала победителем в номинации "Лучший директор по закупкам в сфере экономической эффективности".

В рейтинге приняли участие российские компании, чей годовой объем закупок в прошедшем календарном году составил не менее 500 млн рублей.

На основании собранных анкетных данных и полученных презентаций среди руководителей 50 лучших закупочных подразделений прошедшего календарного года были определены победители в 10 отдельных номинациях.

Цель рейтинга – выявить лидеров в закупочной отрасли и создать постоянно действующую прозрачную систему стимулирования российских компаний к поддержанию высокого качества закупочного процесса.

Рейтинг отражает все ключевые аспекты функционирования закупочного подразделения: профессиональный опыт команды по закупкам, уровень регламентации и автоматизации закупок, эффективность закупочной деятельности.

Бизнес-клуб "Срединный путь" – деловое сообщество, основанное руководителями закупочных подразделений крупнейших компаний России.