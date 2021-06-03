Дзержинск присоединился к Всероссийской акции "Свеча памяти" Общество

Фото: предоставлено организаторами акции

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Жители Дзержинска 22 июня почтили память трагических событий 1941 года: горожане рано утром зажгли свечи на площади Героев.

В акции также приняли участие члены "Юнармии", которые накануне выложили из свечей большую цифру 80: именно столько лет прошло с начала самой кровопролитной и страшной войны в истории нашей страны.

В администрации Дзержинска отметили, что мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных норм и требований, согласно Указу Губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности" и требованиям Роспотребнадзора.

Кроме этого, 22 июня в 12:00 на площади Героев в Дзержинске состоится возложение цветов к Обелиску Славы. Все желающие смогут также зажечь свечи в память о событиях 1941-1945 годов и всех, кто отдал свою жизнь во имя Родины.

Напомним, Нижний Новгород в ночь с 21 на 22 июня присоединился к акции "Огненные картины войны", в рамках которых нижегородцы изобразили легендарную "полуторку" из 12 тысяч свечей. Знаковые изображения появились во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Картины посвящены вкладу конкретного региона и его жителей в Великую Победу. Все инсталляции объединяет общий лозунг "Помним".