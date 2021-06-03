Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
22 июня 2021 12:18  [4] Незаконные вывески демонтировали с центральных улиц Нижнего Новгорода
22 июня 2021 11:50  [103] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 22 июня COVID-19
22 июня 2021 11:38  [72] Дзержинск присоединился к Всероссийской акции "Свеча памяти"
22 июня 2021 11:17  [134] Память режиссера Алексея Балабанова планируется увековечить в Нижнем Новгороде
22 июня 2021 10:58  [153] Только 20% нижегородских автобусов оборудовано кондиционерами
22 июня 2021 10:40  [83] "День памяти и скорби символизирует силу и мощь российского народа", - Олег Лавричев
22 июня 2021 09:58  [124] "Пусть этот день будет еще одним поводом вспомнить всех, кто сражался за Родину", - Юрий Шалабаев
22 июня 2021 09:35  [162] "Полуторку" из 12 тысяч свечей создали в Нижнем Новгороде
22 июня 2021 09:25  [293] Вылеты в Турцию возобновляются из нижегородского аэропорта
22 июня 2021 09:11  [110] "Память о Великой Отечественной войне – это призыв ценить мир", - Евгений Люлин
Общество

Дзержинск присоединился к Всероссийской акции "Свеча памяти"

22 июня 2021 11:38  [72] Общество

Фото: предоставлено организаторами акции

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Жители Дзержинска 22 июня почтили память трагических событий 1941 года: горожане рано утром зажгли свечи на площади Героев.

В акции также приняли участие члены "Юнармии", которые накануне выложили из свечей большую цифру 80: именно столько лет прошло с начала самой кровопролитной и страшной войны в истории нашей страны.

В администрации Дзержинска отметили, что мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных норм и требований, согласно Указу Губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности" и требованиям Роспотребнадзора.

Кроме этого, 22 июня в 12:00 на площади Героев в Дзержинске состоится возложение цветов к Обелиску Славы. Все желающие смогут также зажечь свечи в память о событиях 1941-1945 годов и всех, кто отдал свою жизнь во имя Родины.

Напомним, Нижний Новгород в ночь с 21 на 22 июня присоединился к акции "Огненные картины войны", в рамках которых нижегородцы изобразили легендарную "полуторку" из 12 тысяч свечей. Знаковые изображения появились во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Картины посвящены вкладу конкретного региона и его жителей в Великую Победу. Все инсталляции объединяет общий лозунг "Помним".

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
вов Памятные даты
Поделиться:
Новости по теме
22 июня 2021 09:35  [162] "Полуторку" из 12 тысяч свечей создали в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph