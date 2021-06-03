IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
22 июня 2021 12:08  [26] "МегаФон" построит станции для доступа к высокоскоростному интернету на трассе М4 "Дон"
22 июня 2021 10:11  [99] Анна Ермакова из банка "Открытие" признана лучшим директором по закупкам
21 июня 2021 20:04  [215] ВТБ готов обеспечить онлайн-начисление алиментов
21 июня 2021 18:25  [200] ВТБ запустил автопополнение счетов для участия в госзакупках
21 июня 2021 15:25  [205] Банк "Открытие" получил премию "Золотой Меркурий" за лучшую банковскую программу для МСП
21 июня 2021 15:10  [239] Клиенты ВТБ смогут оформить получение пенсии на карту банка онлайн
21 июня 2021 15:01  [280] Возможности ТОСЭР "Саров" презентуют нижегородским предпринимателям
21 июня 2021 11:47  [306] Банк "Открытие": ФРС лишает золото предпосылок для роста
21 июня 2021 09:40  [444] "Поток инвестиций в непростое для экономики время в промышленную площадку "ЛУКОЙЛа" не прекращается", - Евгений Люлин
19 июня 2021 14:01  [594] Правительство Нижегородской области и МТС намерены популяризировать искусственный интеллект
Бизнес

"МегаФон" построит станции для доступа к высокоскоростному интернету на трассе М4 "Дон"

22 июня 2021 12:08  [26] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"МегаФон" построит более 200 станций для доступа к высокоскоростному интернету на трассе М4 "Дон". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, высокоскоростной интернет и стабильная голосовая связь будет доступна на всех участках трассы общей протяженностью 1543 км и в близлежащих населенных пунктах.

Работы на трассе М4 "Дон" пройдут в два этапа: в 2021 году в дополнение к существующей инфраструктуре компании планируется строительство и модернизация 50 базовых станций, а до конца 2022 года – более 150. Новые объекты появятся на территориях Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областей, а также в Краснодарском крае и Адыгее.

Помимо улучшения голосового соединения, особое внимание будет уделяться покрытию сети 4G, которое после завершения строительства увеличится на 1297 км. Абоненты смогут общаться в мессенджерах, смотреть видео, играть в онлайн-игры со скоростью передачи данных до 70 Мбит/с. Высокоскоростной мобильный интернет будет полезен как абонентам, так и бизнесу, например, позволит внедрять новые цифровые сервисы для мониторинга транспорта и контроля состояния дорог.

"Бесперебойная связь на трассе – это не только комфортная поездка для автомобилистов, но и безопасность в случае непредвиденных ситуаций, возможность связаться с экстренными службами. Ежедневный пассажиропоток на трассе М4 составляет более 80 тыс. человек, и наша задача обеспечить максимальный сервис для абонентов. Реализация проекта также позволит улучшить связь в населённых пунктах, находящихся вблизи трассы", – отметил директор по сетевой инфраструктуре "МегаФона" Валентин Полозенко.

Абоненты "МегаФона" активно пользуются мобильными сервисами в дороге. В 2021 году общая длительность звонков на трассе М4 "Дон" составляет в среднем более 15 тыс. часов в день. Также абоненты активно используют мобильный интернет и приложения: более 40% всего мобильного интернет-трафика приходится на YouTube, Instagram и TikTok, также популярен в дороге сервис "МегаФон ТВ".

"МегаФон" имеет большой опыт по созданию телекоммуникационной инфраструктуры вдоль трасс. В 2020 году было завершено строительство на скоростной автодороге М11 "Нева" протяжённостью 680 км около 100 дополнительных базовых станций в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях.

Кроме того, в июне на Петербургском международном экономическом форуме "МегаФон" и Автодор подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве ЦКАД в Московской области, скоростной трассы М12 Москва – Казань с продлением до Екатеринбурга и других автомагистралей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мегафон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph