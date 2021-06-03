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Общество

Депутаты Гордумы выйдут с законодательной инициативой по работе нижегородского вытрезвителя

22 июня 2021 14:54  [75] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода намерены выйти с законодательной инициативой, касающейся работы вытрезвителя МП "Надежда". Такое решение было принято на заседании комиссии по социальной политике 22 июня 2021 года.

Директор департамента социальной политики администрации Нижнего Новгорода Галина Гуренко рассказала, что вытрезвитель на 16 мест работает на ул. Березовская, 85а с 2015 года. Он финансируется за счет городского бюджета.

Однако услугами учреждения может "воспользоваться" не каждый. Как рассказала Галина Гуренко, в последнее время нижегородцев в состоянии алкогольного опьянения доставляют в центр только сотрудники полиции, неравнодушные граждане и родственники. При этом медицинские организации, в том числе скорая помощь, и представители Росгвардии таких полномочий не имеют. 

"Этот вопрос не решен, поскольку по полису ОМС данная услуга не оплачивается. После реформы полиции число доставляемых в пункт резко снизилось. Раньше ежегодно доставляли свыше 10 тысяч человек, а сейчас у Росгвардии нет таких полномочий", - отметила она.

Всего за время своей работы вытрезвитель принял 37 тысяч посетителей.

"Ситуация неоднозначная, прекрасный пункт есть, деньги бюджетные выделены, а люди доставляются только исключительно полицейскими. Соберем рабочую группу и проработаем законодательную инициативу", - предложила председатель комиссии Инна Ванькина.

"Мы понимаем, что в семье, где человек находится в состоянии белой горячки, изолировать его в спецучреждение бывает спасением жизни. Как правило, когда человек находится не дома, он ведет себя по другому - менее агрессивен", - добавила депутат.

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Теги:
Медицина и здоровье
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