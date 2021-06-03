Нижегородцы могут принять участие в обследовании на выявление риска сердечно-сосудистых заболеваний

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Нижегородцев приглашают принять участие в масштабном исследовании по изучению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Нижегородская область присоединяется к наблюдательному исследованию "Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации", которое проводит Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины.
Председатель нижегородского регионального отделения Российского кардиологического общества, врач-кардиолог, профессор ПИМУ Наталья Боровкова рассказала, что сердечно-сосудистые заболевания на сегодняшний день занимают лидирующее место среди заболеваний по всей стране, включая и Нижегородскую область. Именно поэтому проведение исследований в нашем регионе особенно важно, поскольку позволит разработать эффективные способы профилактики заболеваний сердца и сосудов, уверена медик.
Исследование запланировано до 1 ноября 2021 года, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Участие в обследовании бесплатное. В нём могут принять участие мужчины и женщины в возрасте от 35 до 74 лет. Обследование включает опрос и осмотр врачом, а также лабораторные и инструментальные исследования: измерение биохимических показателей крови, антропометрия, динамометрия, измерение АД и ЧСС.
К проведению исследования присоединились:
• Борская ЦРБ,
• Богородская ЦРБ,
• ЦГБ г. Арзамаса,
• Семеновская ЦРБ,
• Городская больница №37 Автозаводского района Нижнего Новгорода,
• Городская клиническая больница №40 Автозаводского района,
• Поликлиника №17 Московского района,
• Городская клиническая больница №38 Нижегородского района,
• Поликлиника №30 Советского района,
• Поликлиника №31 Советского района.
Подробнее об акции можно уточнить в регистратурах указанных медорганизаций.
Напомним, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями важнейшее направление национального проект "Здравоохранение".
Ранее сообщалось, что Нижегородская областная фармация меняет принцип снабжения лекарствами амбулаторных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Суть проекта состоит в том, что пациенты, проходившие лечение по поводу сердечно-сосудистых патологий, после выписки из медицинской организации получают льготные лекарственные препараты на срок до полугода. Нижегородская областная фармация установила программное обеспечение, организовала центр выписки рецептов и рабочее место по отпуску льготных лекарственных препаратов по рецептам врача.
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