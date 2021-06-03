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Общество

Мемориал рядом с заводом "РУМО" открыли после реконструкции

22 июня 2021 19:11  [58] Общество

Сегодня, 22 июня, у обелиска, установленного в память погибшим в годы Великой Отечественной войны дизелестроителям, работавшим на заводе "Двигатель революции", прошел митинг.

Для жителей Ленинского района и работников завода «РУМО» это двойная памятная дата – мемориальный комплекс открыли после реконструкции.

С просьбой о реставрации памятника жители обратились к депутату городской Думы Нижнего Новгорода Татьяне Скоробогатовой ("Единая Россия"). Инициативу поддержал депутат Госдумы, региональный координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" Вадим Булавинов. Совместной работой с правительством Нижегородской области, завода "РУМО", администрации Ленинского района мемориал и территория вокруг полностью приведены в порядок.

Выступая перед собравшимися на митинге, Вадим Булавинов, подчеркнул, что сохранение исторической памяти крайне важно всегда, потому что "это есть дух и единство нашего народа".

"Мы много говорим сегодня о важности сохранения исторической памяти. И вот такие события – восстановление и реставрация памятников участникам Великой Отечественной войны – это как раз яркий пример активной работы, активной позиции в этом направлении. Это крайне важно. Спасибо губернатору Нижегородской области Глебу Никитину за быструю и эффективную обратную связь. Это в первую очередь по-человечески. Я благодарю руководство завода "РУМО" за этот большой вклад в наше общее дело – сохранение исторической памяти. Это даже больше не для нас, мы с вами прекрасно знаем, какой была война по воспоминаниям наших отцов и дедов. Это больше для наших детей и внуков, чтобы они знали и помнили. Этот обелиск, это благоустроенное пространство – это то, без чего, в том числе, не может быть будущего у нашей страны. И такие символы и являются залогом нашей памяти", - сказал Вадим Булавинов.

Татьяна Скоробогатова выразила большую благодарность всем, кто оказал помощь в реконструкции мемориала. Она отметила, это очень важно, что все поддержали и откликнулись, и общими силами удалось благоустроить это памятное место.

"Каждый памятник, каждый обелиск – это символы нашей памяти, нашей великой истории и правды, которую никогда нельзя забывать и следующим поколениям. И сегодня вместе с жителями мы пришли к этому обелиску почтить память наших героев. Вот уже 80 лет 22 июня – для нас День великой памяти и великой скорби, начиная с того страшного воскресенья в 41-ом. Тогда еще никто не знал, сколько предстоит потерь и страданий, сколько дней и ночей кровопролитных сражений и тяжелого труда пройдет, прежде чем наши солдаты водрузят знамя Победы над Рейхстагом. В каждой семье война оставила свой беспощадный след. Но горечь утрат, наша память и гордость за героев не имеют срока давности. Мы всегда будем помнить каждого героя. И этот мемориал – это еще одно подтверждение этому. Это наша дань памяти, а цветы у памятников героям – символ нашей безмерной благодарности им", - сказала Татьяна Скоробогатова.

Участники митинга почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

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Теги:
Единая Россия Памятники РУМО
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