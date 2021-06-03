Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
23 июня 2021 10:42  [44] Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год увеличены на 1,7 млрд рублей
23 июня 2021 09:37  [129] Около 1,2 млрд рублей выделят на модернизацию очистных сооружений Богородска
22 июня 2021 16:11  [183] Нижегородский РЦК успешно прошел федеральную сертификацию
22 июня 2021 15:07  [236] Финподдержка Нижегородской области из бюджета РФ выросла вдвое в 2020 году
21 июня 2021 13:11  [273] Внешнеторговый оборот Нижегородской области за четыре месяца 2021 года увеличился на 10%
18 июня 2021 14:57  [503] Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Нижегородской области на уровне "BB"
18 июня 2021 13:11  [474] Экспорт Нижегородской области вырос более чем на 10% по итогам четырёх месяцев 2021 года
18 июня 2021 12:34  [3147] Девять отделений налоговой службы закрываются в Нижегородской области
17 июня 2021 17:03  [529] Нижегородская область планирует получить инфраструктурные бюджетные кредиты на сумму 61,4 млрд руб
17 июня 2021 15:50  [763] Доходы областного бюджета увеличены более чем на 1 млрд рублей
Экономика

Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год увеличены на 1,7 млрд рублей

23 июня 2021 10:42  [44] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год увеличены на 1,7 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании Гордумы 23 июня.

Согласно информации, доходную и расходную части бюджета на текущий год предлагается увеличить на 1 млрд 717,2 млн рублей. Из них 1 млрд 477,7 млн рублей – средства межбюджетных трансфертов, 239,5 млн рублей – собственные доходы.

Денежные средства планируется направить на следующие нужды: 152,2 млн рублей будет выделено на ремонт дорог в Нижнем Новгороде, 816,1 млн рублей – на содержание улично-дорожной сети, 16,1 млн рублей – на благоустройство в рамках проекта "Вам решать!", 11,1 млн рублей – на обустройство контейнерных площадок к 800-летию города, 6,2 млн рублей – на приобретение мусорных контейнеров, 25 млн рублей – на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году.

Еще 7,6 млн рублей выделено на разработку проектной документации на продление Автозаводской линии метрополитена от станции "Горьковская" до станции "Сенная", на строительство дублера проспекта Гагарина от Анкудиновского шоссе до улицы Ларина – 5 млн рублей, на проектирование автомобильной дороги, соединяющей улицы Коломенская и Толбухина – 3,9 млн рублей.

Кроме этого, субсидии МП "Нижегородское метро" и МП "Нижегородэлектротранс" на частичное возмещение затрат по перевозке пассажиров составят 35 млн рублей и 9,1 млн рублей соответственно.

Еще более 400 млн рублей будет выделено в 2021 – 2023 годах из областного и городского бюджетов на строительство дома для расселения жителей аварийного дома улице Краснодонцев, пострадавшего от взрыва бытового газа в 2020 году.

Параметры бюджета с учетом изменений:

  • доходы - 41 млрд 279,6 млн рублей;
  • расходы– 43 млрд 021,3 млн рублей;
  • дефицит – 1 млрд 741,7 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Городская дума
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph