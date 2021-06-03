Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год увеличены на 1,7 млрд рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год увеличены на 1,7 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании Гордумы 23 июня.

Согласно информации, доходную и расходную части бюджета на текущий год предлагается увеличить на 1 млрд 717,2 млн рублей. Из них 1 млрд 477,7 млн рублей – средства межбюджетных трансфертов, 239,5 млн рублей – собственные доходы.

Денежные средства планируется направить на следующие нужды: 152,2 млн рублей будет выделено на ремонт дорог в Нижнем Новгороде, 816,1 млн рублей – на содержание улично-дорожной сети, 16,1 млн рублей – на благоустройство в рамках проекта "Вам решать!", 11,1 млн рублей – на обустройство контейнерных площадок к 800-летию города, 6,2 млн рублей – на приобретение мусорных контейнеров, 25 млн рублей – на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году.

Еще 7,6 млн рублей выделено на разработку проектной документации на продление Автозаводской линии метрополитена от станции "Горьковская" до станции "Сенная", на строительство дублера проспекта Гагарина от Анкудиновского шоссе до улицы Ларина – 5 млн рублей, на проектирование автомобильной дороги, соединяющей улицы Коломенская и Толбухина – 3,9 млн рублей.

Кроме этого, субсидии МП "Нижегородское метро" и МП "Нижегородэлектротранс" на частичное возмещение затрат по перевозке пассажиров составят 35 млн рублей и 9,1 млн рублей соответственно.

Еще более 400 млн рублей будет выделено в 2021 – 2023 годах из областного и городского бюджетов на строительство дома для расселения жителей аварийного дома улице Краснодонцев, пострадавшего от взрыва бытового газа в 2020 году.

Параметры бюджета с учетом изменений: