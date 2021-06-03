Передавать показания счетчиков можно на сайте ЕРКЦ

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Передавать показания счетчиков можно на сайте ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ). Об этом напоминает пресс-служба компании.
Согласно информации, это можно сделать как через личный кабинет, так и через сервис "Передать показания". Дистанционные сервисы просты в использовании и работают круглосуточно, пользователь ПК и смартфона сможет передать сведения за одну минуту.
Сайт компании - www.erkc-dzr.ru. Э
Сообщить новые данные по прибору учета можно и другими способами:
Напоминаем, что передавать показания приборов учета вовремя и корректно – это необходимость. Если этого не делать, то в течение первых трех месяцев расчет горячей воды производится по среднемесячному расходу, с четвертого – по нормативу потребления исходя из количества зарегистрированных в квартире.
Компания просит жителей до 25 числа каждого месяца включительно передавать показания приборов учета и оперативно осуществлять поверку или замену счетчика.
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