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Передавать показания счетчиков можно на сайте ЕРКЦ

23 июня 2021 16:15  [95] Общество

Фото: пресс-служба компании

Передавать показания счетчиков можно на сайте ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ). Об этом напоминает пресс-служба компании.

Согласно информации, это можно сделать как через личный кабинет, так и через сервис "Передать показания". Дистанционные сервисы просты в использовании и работают круглосуточно, пользователь ПК и смартфона сможет передать сведения за одну минуту.

Сайт компании - www.erkc-dzr.ru. Э

Сообщить новые данные по прибору учета можно и другими способами:

  • направить смс-сообщение на номер: +7 (963) 000 84 17;
  • позвонить в Контакт-центр: 8 800 100 75 30 (звонок бесплатный);
  • обратиться в офис ЕРКЦ и операционные окна компании, расположенные в многофункциональных центрах Кстова и Дзержинска.

Напоминаем, что передавать показания приборов учета вовремя и корректно – это необходимость. Если этого не делать, то в течение первых трех месяцев расчет горячей воды производится по среднемесячному расходу, с четвертого – по нормативу потребления исходя из количества зарегистрированных в квартире.

Компания просит жителей до 25 числа каждого месяца включительно передавать показания приборов учета и оперативно осуществлять поверку или замену счетчика.

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Теги:
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