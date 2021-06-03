Движение транспорта временно ограничат на пересечении ул. М.Ямская и Красносельская в Нижнем Новгороде

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Движение транспорта временно приостановят на пересечении ул. Малая Ямская и Красносельская в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
Ограничение будет действовать с 22:00 25 июня до 5:00 28 июня.
Это связано с проведением капитального ремонта трамвайных путей.
Напомним, что изменения также коснутся трамвайного движения. Трамваи №1 и 21 в этот период не будут ходить вообще, а движение трамвая № 27 будет организовано по ул. Ильинской улице, ул. Маслякова до остановки "Улица Маслякова" в оба направления.
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