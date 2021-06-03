Глеб Никитин и Ольга Голодец подписали соглашение о сотрудничестве Нижегородской области и Сбербанка в сфере цифровых технологий Экономика

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

На конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) 23 июня 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Ольга Голодец заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий. Церемония подписания соглашения прошла в присутствии заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Правительство Нижегородской области и Сбербанк будут совместно внедрять и развивать в регионе новые цифровые решения в рамках национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" и автоматизированных систем, направленных на повышение эффективности управления и контроля исполнения государственных задач.

Первый проект, который будет реализован в регионе в рамках соглашения, – внедрение технологии Social ID на базе проекта "Карта жителя Нижегородской области". Также регион и Сбербанк будут развивать сотрудничество в сфере телемедицины.

"Цифровые решения Сбербанка позволяют ускорить работу по обработке данных, полученных в ходе диагностики и сделают ее более эффективной. Сейчас мы серьезно обновляем парк медтехники в больницах в рамках нацпроекта и программы модернизации первичного звена здравоохранения. Но важно не только закупить технику, но и наладить систему обработки результатов, чтобы диагноз ставился максимально качественно и эффективно. Технологии телемедицины позволяют привлечь к этой работе врачей ведущих больниц, как региона, так и страны. Особенно это важно в период пандемии", – отметил Глеб Никитин.

Как сказал губернатор Нижегородской области, на данный момент планируется реализовать возможность с помощью искусственного интеллекта обрабатывать данные, снимаемые с кардиографов и загружаемые в "облако".

"Для нас абсолютный приоритет – это финансовые услуги, где Сбербанк является экспертом высочайшего уровня. При этом компания обладает новейшими цифровыми технологиями, которые сегодня используются в различных сферах. Технологии, которые будут внедряться в Нижегородской области, позволят обеспечить совершенно новый уровень удобства и доступности различных сервисов, а также заботы о человеке. Social ID — один из передовых продуктов, технология, позволяющая гражданам бесшовно получать различные меры поддержки от государства. Это происходит оперативно и качественно, нет необходимости ходить по инстанциям и собирать подтверждающие документы. Сервис будет разработан до конца 2021 года. Мы рады, что благодаря подписанному соглашению эта технология придет на службу в Нижегородскую область и сделает жизнь населения региона более комфортной", - сказала Ольга Голодец.

Напомним, шестая конференция ЦИПР проходит 23-25 июня 2021 года в Нижнем Новгороде, на Нижегородской ярмарке. ЦИПР – одна из крупнейших в России конференций для диалога между государством и бизнесом по вопросам развития цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта «Цифровая экономика», реализующегося в стране по указу президента РФ Владимира Путина. Тема первого дня конференции – "Новый облик цифровой пятилетки 2021-2025". Сессии конференции затронут все аспекты технологического развития, включая ключевые тренды и необходимые шаги для устойчивого развития технологий. С полной деловой программой «ЦИПР» можно ознакомиться по ссылке: cipr.ru/schedule. Трансляцию пленарного заседания, панельных дискуссий и других мероприятий можно посмотреть по ссылке на Youtube.

Ранее Владимир Путин отметил, что цифровая экономика — "это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы".

Справка:

Технология Social ID позволяет организовать "бесшовный" процесс получения льгот и мер поддержки по единому идентификатору. Например, по карте можно будет получить льготные лекарства, адресную помощь для попавших в сложную жизненную ситуацию, ЖКХ-субсидии, оплатить проезд в общественном транспорте, и др. Кроме того, выплаты могут осуществляться с контролем целевого использования.