Новым побратимом Нижнего Новгорода может стать город Сан-Хосе

город Сан-Хосе
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Новым побратимом Нижнего Новгорода может стать столица республики Коста-Рика - город Сан-Хосе. Об этом сообщили в департаменте внешних связей Нижегородской области.
Согласно информации, 23 июня в режиме видеоконференцсвязи состоялись переговоры руководства Нижегородской области и Нижнего Новгорода с представителями Республики Коста-Рика по вопросу развития двустороннего сотрудничества.
В мероприятии приняли участие: директор регионального департамента внешних связей Ольга Гусева, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и директор департамента общественных отношений администрации Нижнего Новгорода Руслан Бадретдинов. С коста-риканской стороны к встрече подключилась чрезвычайный и полномочный посол страны в России Лиллиам Родригес Хименес и мэр города Сан-Хосе Джонни Арайя Монге.
Отмечается, что мэр города Сан-Хосе Джонни Арайя Монге и посол республики планируют принять участие в мероприятиях к 800-летиию Нижнего Новгорода.
Кроме этого, в Нижний Новгород на фестиваль "Горький fest" планирует приехать коста-риканский режиссер Иштар Яссин Гутьеррес. На фестивале состоится показ двух его кинокартин.
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