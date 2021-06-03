Новым побратимом Нижнего Новгорода может стать город Сан-Хосе Бизнес

город Сан-Хосе Фото: https://www.getyourguide.ru/

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Новым побратимом Нижнего Новгорода может стать столица республики Коста-Рика - город Сан-Хосе. Об этом сообщили в департаменте внешних связей Нижегородской области.

Согласно информации, 23 июня в режиме видеоконференцсвязи состоялись переговоры руководства Нижегородской области и Нижнего Новгорода с представителями Республики Коста-Рика по вопросу развития двустороннего сотрудничества.

В мероприятии приняли участие: директор регионального департамента внешних связей Ольга Гусева, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и директор департамента общественных отношений администрации Нижнего Новгорода Руслан Бадретдинов. С коста-риканской стороны к встрече подключилась чрезвычайный и полномочный посол страны в России Лиллиам Родригес Хименес и мэр города Сан-Хосе Джонни Арайя Монге.

Отмечается, что мэр города Сан-Хосе Джонни Арайя Монге и посол республики планируют принять участие в мероприятиях к 800-летиию Нижнего Новгорода.

Кроме этого, в Нижний Новгород на фестиваль "Горький fest" планирует приехать коста-риканский режиссер Иштар Яссин Гутьеррес. На фестивале состоится показ двух его кинокартин.