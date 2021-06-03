Запрет на посещение лесов действует в девяти районах Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Высокий класс пожарной опасности лесов установлен на территории девяти районов Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

В частности, IV класс пожарной опасности в лесах сохраняется на всей территории Пильнинского, Сеченовского и Сергачского районов, а также частично на территории Нижнего Новгорода и Борского, Бутурлинского, Гагинского, Княгининского, Кстовского районов.

В Минлесхозе пояснили, что при наступлении IV-V класса пожарной опасности в Нижегородской области устанавливается запрет на посещение лесов. Ведомство ежедневно обновляет карту пожарной опасности и помечает районы, где действуют ограничения.

Кроме того, специалисты ведомства напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу.

На территории региона запрещается использовать открытый огонь, в том числе мангалы в необорудованных местах, бросать на землю окурки и изделия из стекла. Охотникам запрещено использовать пыжи из горючих и тлеющих материалов.

В соответствии с КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого режима предусмотрены административные штрафы и даже уголовная ответственность.

При обнаружении очагов возгораний необходимо сообщить на прямую линию лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в диспетчерскую службу лесного хозяйства: 8 (831) 430-01-23.

Напомним, 20 июня в Нижегородской области объявили оперативное предупреждение объявили в связи с аномальной жарой. Как сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области, велика вероятность возникновения ЧС. Возможны природные пожары, в огненной зоне могут оказаться в том числе населённые пункты.