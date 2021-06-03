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Бизнес

Экосистемные решения Сбера высоко оценили на ЦИПР в Нижнем Новгороде

24 июня 2021 15:30  [79] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Экосистемные решения Сбера высоко оценили на форуме "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, банк принял участие в конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. На стенде представлены цифровые решения, которые уже используются в сферах здравоохранения, экологии, искусственного интеллекта, транспорта и безопасности, обеспечивая качественную трансформацию деятельности ключевых сфер и улучшая сервис для конечного потребителя.

Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец приняла участие в обсуждении технологических трендов в здравоохранении на пленарной сессии "Новый облик цифровой пятилетки 2021/2025".

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко дал высокую оценку цифровым решениям экосистемы Сбера, который сегодня обладает всеми технологиями, чтобы быть лидером цифровизации. Он отметил, что они тщательно продуманы и работают на цели государства и наших граждан.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в свою очередь, отметил, что сейчас регион формирует экосистему с использованием цифровых решений Сбера. Также Сбер и правительство Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий и договорились о реализации в регионе одного из передовых продуктов - Social ID.

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Теги:
Сбербанк ЦИПР
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