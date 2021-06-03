Ресурсоснабжающим организациям поручили завершить основные ремонтные работы до июля Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ресурсоснабжающие организации должны завершить основные ремонтные работы на инженерных сетях до конца июля. Такое поручение дал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе выездного совещания на объекте магистральных теплосетей АО "Теплоэнерго".

Он заявил, что в этом году и Теплоэнерго, и Водоканал начали ремонтные работы раньше, чем обычно, чтобы успеть произвести ремонт и замену коммуникаций в рамках своих ремонтных программ.

"Все ремонты вблизи мест проведения юбилейных торжеств должны завершиться до конца июля, по остальным участкам – до начала отопительного сезона. Все сроки по графикам проведения работ мониторю в еженедельном режиме. Серьёзных нареканий, в частности по объектам теплоснабжения, пока нет", - отметил Юрий Шалабаев.

Генеральный директор Теплоэнерго Илья Халтурин рассказал о ремонте теплотрассы вдоль ул. Бурнаковская, поскольку именно на этом объекте проходило выездное совещание. Здесь рабочие демонтировали лотки и трубопровод, а также существующие тепловые камеры и неподвижные опоры, выполнили земляные работы и уже начали монтаж новых лотков и трубопровода.

В рамках первого этапа реконструкции данного участка – летом 2020 года, подрядчик построил теплосеть протяженностью два км. В рамках второго этапа сети Теплоэнерго предстоит заменить 1,8 км труб диаметром 800 мм на трубы диаметром 1000 мм.

В мэрии уточнили, что данная магистральная теплотрасса обеспечивает теплоснабжение 106 жилых домов, 13 объектов социальной сферы и 59 прочих объектов. Она была построена для теплоснабжения микрорайона "Мещерское озеро" ещё в 1979 году и уже обветшала. Реконструкция теплосети повысит надёжность теплоснабжения, к тому же в перспективе к ней можно будет подключить новые объекты Московского и Канавинского районов.

"На этом объекте работы производятся в срок, даже с небольшим опережением графика, подрядчик надежный, в прошлом году хорошо показал себя при ремонте первого участка этой теплосети", - сказал Юрий Шалабаев.

Теплоэнерго на данный момент ведёт работы более чем на 40 участках теплосетей в различных районах города, а также ремонтирует котельные к новому осенне-зимнему периоду.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, все работы на видовых объектах и объектах благоустройства должны быть завершены в максимально сжатые сроки.