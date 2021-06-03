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ВТБ Мои Инвестиции признаны лучшим брокерским онлайн-сервисом в России по версии НАУФОР

24 июня 2021 19:29  [104] Бизнес

Фото: ВТБ

ВТБ Капитал Инвестиции стали победителем конкурса "Элита фондового рынка 2020", который проводит Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), в двух номинациях. Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции победило как "Лучший брокерский онлайн-сервис", а "ВТБ – Фонд Золото. Биржевой" признан "Лучшим новым финансовым инструментом". Награждение состоялось сегодня в рамках онлайн-церемонии.

Среди преимуществ ВТБ Мои Инвестиции были отмечены возможности обучения инвестированию, выбора целей вложения капитала, рободвайзинг, полноценная поддержка размещений акций и облигаций. Пользователям мобильного приложения доступна полная информация по фундаментальным показателям и мультипликаторам эмитентов, дивидендам и купонам, включая иностранные компании и внебиржевой рынок, а также предоставляется расширенный лимит на пополнение брокерского счета с карт любого банка. Помимо этого, среди сильных сторон сервиса - лента новостей международного информационного агентства «Интерфакс» и возможность получить налоговый вычет по ИИС в один клик (ВТБ отправляет документы в ФНС автоматически).

Аудитория мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции стремительно растет и сейчас число ежедневно использующих его клиентов составляет порядка 350 тысяч человек. Каждый день в мобильном приложении совершается около 1 млн сделок, обороты по которым стабильно выше 100 млрд рублей в день.

"ВТБ – Фонд Золото. Биржевой" (VTBG ETF) является уникальным для России инвестиционным продуктом, позволяющим осуществлять вложения в физическое золото. В настоящее время чистая масса драгоценного металла в фонде достигла 637,2 килограмма. Фонд предназначен для диверсификации рыночных рисков и получения потенциального дохода, привязанного к динамике цен на золото. Торги паями VTBG ETF можно совершать не только в ходе основной сессии, но и на вечерней. Рекомендуемый минимальный срок инвестирования – от 1 года. Инвестировать средства в "ВТБ — Фонд Золото. Биржевой" можно в рублях или долларах. Цена пая на бирже составляет порядка 1 рубля в настоящий момент и эквивалент в иностранной валюте.

Расходы VTBG ETF (TER) составляют 0,66% годовых. Брокерская комиссия по сделкам - 0% при операциях через Банк ВТБ. Купить и продать паи можно в один клик в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. При владении фондом от трех лет инвестор может получить налоговый вычет.

"Мы всегда стремимся предоставить своим клиентам лучший сервис и лучшие инвестиционные решения, непрерывно совершенствуя функционал мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции с учетом новейших разработок и технологий. Кроме того, ВТБ Капитал Инвестиции постоянно работают над расширением продуктовой линейки собственных паевых инвестиционных фондов с целью обеспечить своим клиентам наибольшую доходность и безопасность инвестирования. На сегодняшний день количество ПИФов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции составляет более шестидесяти фондов. Мотивация на результат, клиентоориентированность и желание делать прорывные вещи на благо клиентов, рынка и нашей страны уже стали ценностью и неотъемлемой частью корпоративной культуры каждого из сотрудников ВТБ Капитал Инвестиции. Высокая оценка НАУФОР наших сервисов и финансовых продуктов является доказательством того, что мы движемся в правильном направлении", - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Заседание жюри конкурса состоялось 7 июня 2021 года в формате онлайн: победители определены по итогам голосования.

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Теги:
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