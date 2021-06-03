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Общество

Юридические лица Кстова и Дзержинска погасили долг за тепловую энергию в размере 1 млн рублей

25 июня 2021 09:20  [109] Общество

Фото: пресс-служба компании

Юридические лица Кстова и Дзержинска погасили долг за тепловую энергию в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, сотрудники управления по работе с дебиторской задолженностью компании встретились с 34 юридическими лицами, общая сумма долга за тепло которых составила порядка 3 млн рублей.

Всем были вручены претензии о неисполнении обязательств по оплате теплоресурсов и проведена разъяснительная работа о необходимости срочно погасить задолженность. В итоге, 13 юридических лиц в тот же день оплатили счета.

В отношении остальных, если платеж не поступит в указанный в уведомлении срок, компания будет вынуждена обратиться в суд, а также ограничить подачу ресурса. В число таких недобросовестных клиентов, в частности, вошли: ООО "Тригон-2", ООО "Соболь-2" - г.Дзержинск; ТСЖ 17 – г.Кстово и другие.

"Подобные выезды на объекты мы проводим регулярно. В рамках кампании "Внимание! Должник!" информируем клиентов о последствиях неоплаты, сообщаем им, что принудительное взыскание долга приведет к значительному увеличению суммы, которую они обязаны будут оплатить", - отметила руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Наталья Шишкина.

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Теги:
Т Плюс
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