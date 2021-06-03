Визовый центр Португалии возобновляет прием документов в Нижнем Новгороде Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Визовый центр Португалии возобновляет прием документов в Нижнем Новгороде. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в офисе визового оператора BLS.

Как отметил собеседник агентства, с 28 июня визовый центр возобновит работу в столице ПФО.

Заявители будут приниматься только по предварительной записи.

На сайте посольства Португалии в России сказано, что шенгенские визы будут выдаваться лицам, которые не смогли воспользоваться ранее выданными визами в связи с пандемией, отменой рейсов, закрытием границ, а также обладателям шенгенских виз, выданных ранее на срок не менее 2 лет и использованных в соответствии с установленными правилами.

Напомним, что в настоящее время, несмотря на возобновление авиасообщения со страной, поездки в Португалию разрешены только по причинам делового или учебного характера.

Ранее также сообщалось, что с 24 июня возобновился прием документов на испанскую визу.