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Общество

Родителям разрешат присутствовать на школьных выпускных в Нижегородской области

25 июня 2021 10:35  [39] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Родителям разрешат присутствовать на школьных выпускных в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

По словам собеседника агентства, этот вопрос регулируется апрельским решением координационного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Присутствие родителей на школьных выпускных и выпускных в организациях профессионального образования допускается", - говорится в документе.

Необходимость ПЦР-теста данным решением не регулируется.

Напомним, что каждая школа в Нижегородской области сама определит дату и формат выпускного в 2021 году. Так, выпускные могут пройти как в формате онлайн, так и в офлайн.

Ранее сообщалось, что контроль за соблюдением коронавируснух мер будет усилен при проведении выпускных в школах Нижегородской области. 

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Теги:
Коронавирус Праздники Школы
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