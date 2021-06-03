Родителям разрешат присутствовать на школьных выпускных в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Родителям разрешат присутствовать на школьных выпускных в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

По словам собеседника агентства, этот вопрос регулируется апрельским решением координационного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Присутствие родителей на школьных выпускных и выпускных в организациях профессионального образования допускается", - говорится в документе.

Необходимость ПЦР-теста данным решением не регулируется.

Напомним, что каждая школа в Нижегородской области сама определит дату и формат выпускного в 2021 году. Так, выпускные могут пройти как в формате онлайн, так и в офлайн.

Ранее сообщалось, что контроль за соблюдением коронавируснух мер будет усилен при проведении выпускных в школах Нижегородской области.