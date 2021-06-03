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Акушеры приняли роды на парковке супермаркета в Выксе. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в соцсети Instagram.
По его словам, роды начались стремительно. Давид Мелик-Гусейнов предположил, что причиной этому послужила жара.
"Медики сработали на отлично. Скорая приехала через 4 минуты 38 секунд после вызова. Сейчас женщина и ребенок в акушерском отделении ЦРБ, состояние удовлетворительное", - сообщил министр.
Напомним, в Нижегородской области установилась аномальная жара. Столбики термометров достигают рекордных отметок в +35...+37°С.
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