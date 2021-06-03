Почти 150 млн рублей направят на модернизацию медлабораторий в Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 150 млн рублей направят на модернизацию медлабораторий в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, данные денежные средства выделяются на условиях софинансирования: 74% - из федерального бюджета, это более 109 млн рублей, и 26% - из регионального.

"Мы планируем закупить оборудование на сумму 147 миллионов рублей в медицинские организации, которые проводят диагностику инфекционных болезней. Это касается как учреждений в Нижнем Новгороде, так и центральных районных больниц", - сказал губернатор.

Глеб Никитин заметил, что новое оборудование поступит в инфекционные больницы №2 и №23 Нижнего Новгорода, Нижегородский СПИД-центр, Борскую, Городецкую, Шахунскую и Лысковскую центральные районные больницы, городскую больницу №2 Дзержинска и центральную городскую больницу Арзамаса.

Будет закуплено оборудование для ПЦР-диагностики в режиме реального времени, бактериологические анализаторы для гемокультур и идентификации микроорганизмов, автоматические анализаторы открытого типа.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит 500 млн рублей на помощь больным коронавирусом.

Соответствующее поручение Минздраву и Минфину в мае дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на ежегодном отчете правительства РФ в Госдуме.