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Бизнес

"ЦИПР" - возможность для нижегородских IТ-специалистов сделать отрасль более конкурентной", - Василий Суханов

25 июня 2021 11:01  [94] Бизнес
Василий Суханов

Василий Суханов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"ЦИПР" - отличная возможность для нижегородских IТ-специалистов сделать отрасль более конкурентной", - заявил редседатель комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Василий Суханов.

По его словам, сегодня цифровое развитие во всех сферах жизни является основной задачей нацпроекта "Цифровая экономика". А благодаря конференции "ЦИПР" представители IT-отрасли могут рассказать о реализованных проектах, технологиях и поделиться крайне значимым опытом с коллегами.

"Для нижегородских IТ-специалистов это отличная возможность не просто заявить о себе, но и сделать российскую IT-отрасль более конкурентной и успешной в международном масштабе. И здорово, что такое масштабное мероприятие проходит именно в Нижнем Новгороде, который не только является родиной российского IT-образования, но и благодаря высокому уровню развития отрасли может претендовать на статус российской столицы цифровых технологий", - добавил Василий Суханов.

Напомним, "ЦИПР" - одна из крупнейших в России конференций для диалога между государством и бизнесом по вопросам развития цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика", реализующегося в стране по указу президента РФ Владимира Путина. Она проходит на Нижегородской ярмарке с 23 по 25 июня.

Сессии конференции затрагивают все аспекты технологического развития, включая ключевые тренды и необходимые шаги для устойчивого развития технологий.

Трансляцию панельных дискуссий и других мероприятий можно посмотреть по ссылке.

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Теги:
ЦИПР
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