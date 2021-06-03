Совет директоров "Нижегородского водоканала" утвердил годовой отчет Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Совет директоров АО "Нижегородский водоканал" единогласно утвердил годовой отчет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, совет директоров под председательством первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина оценил результаты работы предприятия за 2020 год, в том числе финансово-хозяйственную деятельность, темпы капитального ремонта и обновления сетей и сооружений.

"Годовой отчет утвержден единогласно. Сейчас предприятие возглавил человек опытный, понимающий, что он делает, крепкий хозяйственник, который сразу при вступлении в должность пересмотрел приоритеты предприятия. И, на мой взгляд, ситуация уже сейчас стабилизируется. Предприятие движется в сторону улучшения и экономической, и производственной составляющей. Для нижегородцев самое важное, чтобы водоканал обеспечивал город бесперебойным водоснабжением и водоотведением. И предприятие над этим работает", - сказал он.

Также председатель совета отметил, что предприятию предстоит решить много задач, в том числе по расширению зоны деятельности.

"Речь о присоединенных к Нижнему Новгороду территориях, таких как Новинки, Окский берег. Необходимо работать и с тарифной политикой предприятия, что также было озвучено в стратегическом плане предприятия в ходе совещания сегодня", - добавил замглавы города.

Кроме того, в ходе совета директоров были представлены планы предприятия. Глава "Нижегородского водоканала" Павел Марков доложил, что запланированные проекты помогут решить ряд важных экономических, экологических и производственных задач.

"Большая работа проводится по подготовке наших объектов к юбилею города, но и в дальнейшем мы будем наращивать объемы работ по капитальному ремонту сетей. Если говорить о масштабных инфраструктурных проектах, нам предстоит реконструкция Нижегородской станции аэрации, включение которой в масштабную федеральную программу "Оздоровление Волги" уже подтверждено. Также предприятию необходимо продолжать развиваться в плане цифровизации. Количество и сложность этих задач – колоссальная нагрузка и серьезный вызов для предприятия. Но потенциал есть, люди на предприятии работают профессиональные", - сказал он.

Замдиректора департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода Алексей Краснов отметил, что, безусловно, в городе имеется проблема износа коммунальных сетей.

"Вместе с тем увеличиваются темпы ремонтных работ, капитального ремонта, замены сетей водоснабжения и водоотведения. Это внушает уверенность в устойчивости экономической и финансово-хозяйственной деятельности предприятия", - резюмировал он.