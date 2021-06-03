Выставка номинантов премии "Инновация-2021" открылась в нижегородском Арсенале Культура и отдых

Фото: Алексей Шевцов

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Выставка номинантов премии "Инновация-2021" открылась в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина "Арсенал". Об этом сообщили в музее.

Согласно информации, в выставке будут экспонироваться 35 произведений, художественных проектов и книг, демонстрирующих самый актуальный срез современного российского искусства за 2020 год.

Как и в предыдущие годы, сохраняется традиционная структура выставки – экспозиционное решение учитывает особенности проектов-номинантов. Номинации "Художник года" и "Новая генерация" будут представлены оригинальными работами или их фрагментами, адаптированными к выставке.

Произведения номинаций "Проект года", "Куратор года", "Региональный проект" и "Образовательный проект" демонстрируются в виде "рабочего кабинета", где показ экспонатов сочетается с демонстрацией онлайн-материалов. Также на выставке можно будет ознакомиться с изданиями, вошедшими в шорт-лист номинации "Книга года".

"В этом году "Инновация" вошла в событийную повестку празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Рад, что в юбилей город станет центром актуальной культуры федерального масштаба и примет художников и кураторов со всей России, которые формируют наиболее важные тенденции в мире современного искусства", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Церемония награждения победителей премии "Инновация-2021" пройдет в Нижнем Новгороде 27 августа 2021 года.