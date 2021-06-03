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Общество

Цифровые технологии будут использоваться при контроле утилизации снега

25 июня 2021 11:40  [58] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

​​​​​Администрация Нижнего Новгорода и компания "МаксимаТелеком" планируют реализовать проект в сфере цифрового управления: предполагается создать систему контроля за объёмом утилизируемого на станциях снеготаяния снега. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Мэр подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором технологической компании "МаксимаТелеком" Борисом Вольпе в рамках конференции ЦИПР.

Реализация различных проектов с сфере цифрового управления хозяйством должна повысить качество жизни и развития экосистемы цифровых муниципальных услуг, уверен глава города.

"У нас есть конкретный проект, который мы готовы совместно реализовать. Он касается обеспечения контроля за объёмом вывоза снега и его утилизации на станции снеготаяния. Как показал опыт использования подобного комплекса в других городах, экономия от его внедрения составит порядка 15-20% бюджетных средств, выделяемых на вывоз снега. Внедрять это, совершенно точно, необходимо", - сказал Юрий Шалабаев.

Он отметил, что сэкономленные средства можно будет направить на развитие дорожно-уличной сети города и другие социальные проекты.

В частности, до конца текущего года в городе планируется построить две станции снеготаяния, а на уже действующей, расположенной в Советском районе, увеличить мощность.

Юрий Шалабаев также рассказал, что технологические решения компании могут быть использованы и в транспорте - при контроле за оплатой проезда и количества перевозимых пассажиров, и при создании интернет-платформы для обратной связи связи с жителями города.

"Думаю, с таким партнером мы можем значительно продвинуться в построении цифрового города", - отметил глава города.

"Уверен, что наше сотрудничество с администрацией города позволит создавать новейшие сервисы в интересах жителей и городской экономики", - прокомментировал Борис Вольпе.

Как пояснили в администрации Нижнего Новгорода, подписанное соглашение предусматривает совместное развитие цифровых сервисов для городского хозяйства. "МаксимаТелеком" входит в число системообразующих предприятий России в сфере информационных технологий. В частности, компания уже разработала проекты по цифровизации метрополитенов Москвы и Санкт-Петербурга, наземного пассажирского и ж/д транспорта, сервисов городской и транспортной аналитики, а также платформы для бизнеса и промышленности на основе Big Data. "МаксимаТелеком" управляет крупнейшей публичной сетью Wi-Fi в Европе, предоставляя инфраструктуру для цифровых сервисов в крупнейших городах России.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин и Ольга Голодец подписали соглашение о сотрудничестве Нижегородской области и Сбербанка в сфере цифровых технологий.

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Теги:
Технологии ЦИПР
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