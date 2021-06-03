Предприятие по металлообработке построят в Сормове в 2022 году

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Совет по земельным земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 24 июня одобрил 12 заявок на участки для реализации инвестпроектов в Нижегородской области.

На заседании была одобрена заявка ООО «Трансметалл» на участок площадью 9,1 тыс. кв. м в Сормовском районе Нижнего Новгорода под строительство производственной базы по обработке металла. Инвестор планирует вложить в проект порядка 35 млн рублей. Срок строительства предприятия по металлообработке - 12 месяцев, уточнили в правительстве.

Кроме того, Совет одобрил заявки на строительство спортивного клуба с бассейном и лыжной базы в Дзержинске.

СПРАВКА:
Подать заявку на совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области можно через официальный сайт регионального министерства имущественных и земельных отношений (https://gosim-no.ru). На сайте указаны требования к заявителю (юридическому лицу), инвестиционному проекту, а также к оформлению документов.

Напомним, объём инвестиций в основной капитал всех предприятий региона за январь-март 2021 года вырос на 25,3% в сопоставимых ценах и составил 51,1 млрд рублей. Рост инвестиционной активности отмечается в металлургии, производстве автотранспортных средств, бумаги и минеральной продукции, в частности, в сфере выпуска стекла.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что создание и развитие делового и инвестиционного климата – один из приоритетов деятельности правительства.

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Теги:
Инвестиции Правительство Нижегородской области Производство
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