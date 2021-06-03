Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
25 июня 2021 13:31  [45] Индекс деловой активности бизнеса вырос до исторического максимума в мае
25 июня 2021 12:59  [81] Предприятие по металлообработке построят в Сормове в 2022 году
25 июня 2021 11:29  [153] Совет директоров "Нижегородского водоканала" утвердил годовой отчет
25 июня 2021 11:01  [141] "ЦИПР" - возможность для нижегородских IТ-специалистов сделать отрасль более конкурентной", - Василий Суханов
24 июня 2021 19:29  [313] ВТБ Мои Инвестиции признаны лучшим брокерским онлайн-сервисом в России по версии НАУФОР
24 июня 2021 16:10  [313] Банк "Открытие" и Минцифры России договорились о сотрудничестве
24 июня 2021 15:30  [320] Экосистемные решения Сбера высоко оценили на ЦИПР в Нижнем Новгороде
24 июня 2021 15:01  [366] ВТБ начинает прием заявок по новым условиям семейной ипотеки
24 июня 2021 12:59  [318] ПСБ запустил сервис предоставления отсрочки платежа заказчикам крупных компаний
24 июня 2021 12:04  [365] ВТБ Лизинг фиксирует трехкратный рост объемов сделок с операторами такси
Бизнес

Индекс деловой активности бизнеса вырос до исторического максимума в мае

25 июня 2021 13:31  [45] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Индекс деловой активности бизнеса вырос до исторического максимума в мае. Об этом сообщает ПАО "Промсвязьбанк".

Согласно индексу RSBI, который в мае составил 54,6 пункта и достиг нового исторического максимума, превысив рекордные показатели 2018 года на полтора пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса продолжает уверенный рост.

За улучшение индекса отвечали три компоненты из четырех. При этом впервые с 2019 года в зону роста вышли продажи, а кадры и инвестиции достигли новых исторических максимумов. Компонента кредитов незначительно снизилась, однако продолжает удерживаться на высоких значениях.

"В мае малый и средний бизнес продемонстрировал рекордно высокую деловую активность, что в первую очередь связано с высокой инвестиционной динамикой, которую проявили все сегменты бизнеса и все сферы деятельности. Впервые с начала пандемии микро и малые предприятия начали активно инвестировать в развитие бизнеса. Высокие ожидания по продажам и рост инвестиций в мае свидетельствуют о позитивном деловом настрое на ближайшие месяцы. Наш опыт исследований в рамках Индекса RSBI говорит о том, что частичные ограничения середины июня в целом мало отразятся на предпринимателях, т.к. большинство из них уже адаптировались к коронавирусным условиям ведения деятельности", - отметил Кирилл Тихонов, вице-президент - директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ.

"В преддверии традиционного летнего спада деловой активности, который может быть усугублён новым витком ограничений из-за коронавируса, май ознаменовался новым рекордным показателем индекса RSBI. За такой результат отвечали практически все компоненты, которые составляют индекс. Компонента продажи впервые с 2019 года вышла в зону роста. Компоненты кадры и инвестиции достигли новых исторических максимумов. Но, компонента кредитов снизилась с топовых значений и, думаю, её снижение мы будем наблюдать ещё как минимум следующий месяц, а возможно и дольше. Центральный банк России повысил ключевую ставку до 5,5%, следовательно - вырастет стоимость как льготных кредитов для малого бизнеса, так и обычных. Учитывая, что ситуация с распространением COVID-19 ухудшается, необходимо уже принимать меры, чтобы сохранить тот рост деловой активности малого бизнеса, который мы видим сейчас", - отметил Александр Калинин, президент "Опоры России"

Основные тренды

Компонента продаж впервые с 2019 года вышла в зону роста за счет улучшения фактических показателей и сохранения прогнозных величин. Рост выручки отметил 21% предпринимателей, что на 3% больше, чем в апреле. О снижении выручки заявили 36% опрошенных предпринимателей – и это улучшение показателей на 8% по сравнению с прошлым месяцем.

Компонента кадры достигла максимального исторического значения. Рост обусловлен улучшением фактических и прогнозных показателей: 13% МСБ увеличивали штат, а 25% планируют это сделать в ближайшее время. При этом практически не изменились показатели по сокращению персонала: 16% опрошенных предпринимателей заявили о факте сокращения сотрудников и 6% имеют такие планы в ближайшие три месяца.

Компонента инвестиций выросла сразу на несколько пунктов и достигла максимальных исторических значений. Рост связан с улучшением как фактических, так и прогнозных показателей.

Количество бизнесменов, которые увеличили инвестиции в мае, составило 20%, что на 5% больше, чем в предыдущем месяце. При этом 8% опрошенных предпринимателей заявили о сокращении инвестиций в отчетном месяце, и этот показатель на 3% лучше, чем в апреле.

Компонента кредиты немного опустилась с максимальных исторических значений, хотя и сохранила свои уверенно-высокие показатели. Незначительное снижение обусловлено сокращением на 2% числа тех предпринимателей, у которых уже есть кредит – таких в мае было 14%. Остальные показатели остались без изменений.

Индекс RSBI по размерам бизнеса. Деловая активность во всех размерах бизнеса выросла в мае. Индекс в среднем бизнесе немного снизился с пиковых значений и составил 57,8 пункта. Показатель микробизнес вышел в зону роста впервые с 2019 года и составил 50,4 пункта - преимущественно за счет роста инвестиционной активности, как фактической, так и ожидаемой. Деловая активность малого бизнеса в мае превысила показатели среднего бизнеса впервые с 2018 года.

Индекс RSBI по видам деятельности. Все сферы деятельности показали рост деловой активности: производство остается в лидерах с показателями в 57,1 пункта, торговля уверенно растет с конца 2020 года – в мае Индекс составил 55,1 пункта, а сфера услуг демонстрирует рост активности второй раз с начала пандемии – на уровне 52 пунктов

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph