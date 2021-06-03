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Бизнес

Банк "Открытие" выплатил треть страхового возмещения вкладчикам "Энергомашбанка"

25 июня 2021 14:43  [75] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" выплатил треть страхового возмещения вкладчикам "Энергомашбанка". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, за первые четыре дня банк "Открытие" как банк-агент АСВ выплатил порядка 2,7 млрд рублей клиентам "Энергомашбанка", что составляет 30% от общего объема страхового возмещения. Банк принял и обработал 2,8 тысяч обращений частных клиентов, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Клиенты могут обратиться за выплатой возмещения в 44 отделения банка, расположенные в 14 регионах страны: Архангельской, Вологодской, Кемеровской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Омской, Псковской, Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Санкт-Петербурге.

С полным списком отделений и реестром вкладчиков, которые могут претендовать на страховое возмещение в банке "Открытие", можно ознакомиться здесь. На сайте банка организована предварительная запись на посещение офисов, что позволяет клиентам существенно сэкономить свое время.

Денежные средства могут быть выплачены частным клиентам в любой удобной форме: безналичным переводом, наличными в кассе, а также по желанию клиента переоформлены в виде вклада или средств на счете в банке "Открытие". Процентные ставки по сберегательным продуктам в банке "Открытие" сейчас одни из самых привлекательных на рынке – до 5,3% годовых при открытии вклада, и до 4,5% годовых в случае размещения средств на накопительном счете "Моя копилка". Также банк предлагает моментально оформить дебетовую карту Opencard с бесплатным обслуживанием, кэшбэком до 11% и оплатой ЖКХ в мобильном приложении.

Выплата страхового возмещения малым предприятия осуществляется только в безналичной форме, на расчетный счет юридического лица. "Открытие" предлагает предпринимателям открыть расчетный счет в банке по акции «Выгодное начало - 2 месяцев бесплатного обслуживания при подключении пакетов услуг "Быстрый рост", "Свой бизнес", "Весь мир" или "Большие планы". Также юридические лица могут разместить в банке "Открытие" средства на депозите по повышенной ставке. Процентную ставку и другие условия по вкладам можно уточнить в любом отделении банка.

Банк "Открытие" стал одним из победителей конкурса АСВ по отбору банков-агентов для осуществления выплат страхового возмещения вкладчикам "Энергомашбанка" (г. Санкт-Петербург). Всего "Открытие" выплатит порядка 12,4 тысяч вкладчикам около 9,2 млрд рублей.

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Теги:
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