Движение транспорта по Нижне-Волжской набережной приостановят 26 июня

Фото:
Движение транспорта по Нижне-Волжской набережной, по площадям Благовещенской и Маркина приостановят 26 июня. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Согласно информации, до конца дня движение транспорта будет приостановлено в связи с мероприятием.
Отмечается, что движение транспорта будет приостановлено на участке от улицы Широкой до Благовещенской площади, на Благовещенской площади и на площади Маркина.
Ранее сообщалось, что певица Maruv и дуэт Gambino Sound Machine выступят в Нижнем Новгороде 26 июня.
Программа третьего дня фестиваля "Столица закатов":
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+