Движение транспорта по Нижне-Волжской набережной приостановят 26 июня Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта по Нижне-Волжской набережной, по площадям Благовещенской и Маркина приостановят 26 июня. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, до конца дня движение транспорта будет приостановлено в связи с мероприятием.

Отмечается, что движение транспорта будет приостановлено на участке от улицы Широкой до Благовещенской площади, на Благовещенской площади и на площади Маркина.

Ранее сообщалось, что певица Maruv и дуэт Gambino Sound Machine выступят в Нижнем Новгороде 26 июня.

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