Почти 90 тысяч нижегородцев вакцинировались в июне Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 90 тысяч жителей Нижегородской области вакцинировались в июне. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, из этого числа 40 тысяч человек сделали прививку в течение последней недели.

"Темпы вакцинации в регионе резко возросли. Пока растет и число заболевших, но при активной прививочной кампании и соблюдении необходимых мер безопасности ситуация обязательно стабилизируется", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что на территории Нижегородской области работает 140 вакцинальных пунктов, где можно сделать прививку по предварительной записи или в порядке "живой очереди".

Ранее сообщалось, что приказом главного санитарного врача региона в Нижегородской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для представителей ряда профессий.

В частности, в документе сказано, что до 25 июля нужно сделать первый компонент вакцины, а до 25 августа текущего года - второй.