Почти 90 тысяч нижегородцев вакцинировались в июне

Фото:
Почти 90 тысяч жителей Нижегородской области вакцинировались в июне. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, из этого числа 40 тысяч человек сделали прививку в течение последней недели.
"Темпы вакцинации в регионе резко возросли. Пока растет и число заболевших, но при активной прививочной кампании и соблюдении необходимых мер безопасности ситуация обязательно стабилизируется", - отметил Глеб Никитин.
Глава региона напомнил, что на территории Нижегородской области работает 140 вакцинальных пунктов, где можно сделать прививку по предварительной записи или в порядке "живой очереди".
Ранее сообщалось, что приказом главного санитарного врача региона в Нижегородской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для представителей ряда профессий.
В частности, в документе сказано, что до 25 июля нужно сделать первый компонент вакцины, а до 25 августа текущего года - второй.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+