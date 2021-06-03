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Общество

Почти 90 тысяч нижегородцев вакцинировались в июне

25 июня 2021 15:43  [98] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 90 тысяч жителей Нижегородской области вакцинировались в июне. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, из этого числа 40 тысяч человек сделали прививку в течение последней недели.

"Темпы вакцинации в регионе резко возросли. Пока растет и число заболевших, но при активной прививочной кампании и соблюдении необходимых мер безопасности ситуация обязательно стабилизируется", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что на территории Нижегородской области работает 140 вакцинальных пунктов, где можно сделать прививку по предварительной записи или в порядке "живой очереди".

Ранее сообщалось, что приказом главного санитарного врача региона в Нижегородской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для представителей ряда профессий.

В частности, в документе сказано, что до 25 июля нужно сделать первый компонент вакцины, а до 25 августа текущего года - второй.

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Теги:
Вакцина Коронавирус
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