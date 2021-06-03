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Общество

Сквер "Выставка цветов" открылся в Московском районе после благоустройства

25 июня 2021 16:12  [55] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Московском районе сдан сквер "Выставка цветов", благоустроенный по нацпроекту "Жильё и городская среда". Среди первых его посетителей были члены общественных организаций, которые проводят свои встречи на этом пространстве, а также глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев

Мэр рассказал, что работы здесь проходили без серьёзных нареканий, а мелкие недочёты подрядчик устранял оперативно. Причём новую зону отдыха жители Московского района получили раньше. чем было запланировано по проекту. В сквере появились новые дорожки, фонари, установлены лавочки и урны, а также проведено дополнительное озеленение. Кроме того, сквер стал комфортным для посещения маломобильных граждан.

Также в рамках благоустройства отремонтировали памятник воинам, погибшим в Афганистане и Чечне. А по просьбе жителей возле него установили флагштоки и закупили оборудование для проведения здесь праздничных мероприятий.

"Для нас главное, что теперь во время праздников у нас будет хороший звук. И ещё очень приятно, что теперь на стеле появился цветник, за которым мы будем и сами с удовольствием ухаживать", - поделилась заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана и Чечни Московского района Надежда Широкова.

Юрий Шалабаев также сообщил, что сквер "Выставка цветов" в Московском районе стал вторым пространством в городе, где благоустройство уже завершено. Первым открывшимся пространством в Нижнем Новгороде стала территория по ул. Пятигорской в Приокском районе.

Он добавил, что всего в этом году будет благоустроено 36 общественных пространств. Кроме этого, "Центр 800" благоустраивает порядка 10 территорий в центре города. Общий процент готовности объектов составляет около 60%.

Ранее сообщалось, что в Московском районе проходят работы по санитарной вырубке аварийных деревьев. Взамен них будет высажено около 400 новых деревьев - молодые клёны, липы, декоративные яблони и пихты.

Напомним, в сквере "Сосны" в Сормовском районе в рамках благоустройства посадили 34 дерева и 182 кустарника, большая часть из которых, по просьбам жителей, хвойных пород.

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Теги:
Благоустройство Сквер фкгс
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