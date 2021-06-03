Более 120 единиц новой пожарной техники будет поставлено в Нижегородскую область Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 120 единиц новой пожарной техники будет поставлено в Нижегородскую область. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Соответствующее соглашение подписали Волго-Вятский региональный филиал АО "Сбербанк Лизинг" и ГКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области». Общая сумма контракта составила 1,36 млрд рублей, догорор заключён на 6 лет, отметили в правительстве.

Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что борьба с огнем – одна из важнейших составляющих работы по обеспечению безопасности в регионе.

"Невозможно делать это успешно, если не обновлять парк техники. В пожарных соединениях региона работают настоящие профессионалы, готовые в любой момент выполнить самое сложное задание. Уверен, что приобретение новой техники поможет им", - заявил глава региона.

В рамках соглашения в Нижегородскую область будут поставлены различные модификации пожарных автоцистерн на шасси "Урал" и "КамАЗ", рукавные автомобили и краны-манипуляторы. Техника прибудет в регион несколькими партиями до 2022 года.

"Наше сотрудничество позволит обеспечить пожарные части Нижегородской области новой современной техникой. Жаркие летние месяцы являются наиболее неблагополучным периодом с точки зрения пожароопасности, и оснащение пожарных частей дополнительным парком машин позволит снизить риски и оперативно в случае пожара локализовать места возгорания", - сказал генеральный директор АО "Сбербанк Лизинг" Вячеслав Спиров.

Напомним, высокий класс пожарной опасности лесов установлен на территории девяти районов Нижегородской области. В частности, на всей территории Пильнинского, Сеченовского и Сергачского районов, а также частично на территории Нижнего Новгорода и Борского, Бутурлинского, Гагинского, Княгининского, Кстовского районов.