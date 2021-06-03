Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
25 июня 2021 17:53  [86] Сайты-двойники портала Стопкоронавирус.рф появились в сети
25 июня 2021 17:25  [87] Игорь Тюрин и Николай Денисов приняли участие в агропромышленной выставке "Республиканский день поля - 2021" в Мордовии
25 июня 2021 17:03  [117] Вторую очередь благоустройства площади перед "канаткой" выполнят к 800-летию Нижнего Новгорода
25 июня 2021 16:45  [147] Более 120 единиц новой пожарной техники будет поставлено в Нижегородскую область
25 июня 2021 16:12  [158] Сквер "Выставка цветов" открылся в Московском районе после благоустройства
25 июня 2021 15:43  [141] Почти 90 тысяч нижегородцев вакцинировались в июне
25 июня 2021 15:30  [509] Движение транспорта по Нижне-Волжской набережной приостановят 26 июня
25 июня 2021 15:16  [154] Дороги по 49 адресам отремонтируют по заявкам нижегородцев
25 июня 2021 14:27  [446] Нижегородские врачи впервые в России выполнили успешное родоразрешение женщине с пересаженной почкой
25 июня 2021 14:03  [214] Температурный рекорд 1917 года побит в Нижнем Новгороде
Общество

Игорь Тюрин и Николай Денисов приняли участие в агропромышленной выставке "Республиканский день поля - 2021" в Мордовии

25 июня 2021 17:25  [87] Общество
Игорь Тюрин и Николай Денисов приняли участие в агропромышленной выставке Республиканский день поля - 2021 в Мордовии

Игорь Тюрин и Николай Денисов приняли участие в агропромышленной выставке Республиканский день поля - 2021 в Мордовии

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Тюрин и министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов вместе с коллегами из правительства и Госсобрания республики Мордовия 25 июня приняли участие в агропромышленной выставке "Республиканский день поля - 2021".

На республиканском дне поля были представлены тематические разделы: "Выставка сельскохозяйственной техники", "Растениеводство", "Животноводство, птицеводство", "Экспозиция крестьянско-фермерских хозяйств". Также были организованы культурно-развлекательные мероприятия - трактор-шоу, шоу мини-погрузчиков, экспозиция ретро-техники. Кроме того, была проведена демонстрация техники в работе и состоялось авиа-шоу.

И в Нижегородской области, и в республике Мордовия, агропром занимает особое место в структуре экономики. На Дне поля представлены важнейшие достижения - техника, технологии, племенной скот.

"Мы гордимся достижениями аграриев, которые в нашем климате, на наших почвах, в непростых условиях добиваются выдающихся результатов – обеспечивают наши регионы продуктами питания. Даже в условиях пандемии коронавируса аграрная отрасль наращивает производство. Нижегородцы всегда с огромным интересом знакомятся с достижениями соседних регионов и всегда готовы поделиться собственным опытом. Такие мероприятия как "День поля" помогают всем нам заглянуть в будущее нашего агропрома. Ведь развитие АПК – это не только решение производственных задач, но и создание новых рабочих мест, повышение доходов и качества жизни селян", - отметил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Тюрин.

"Мы посмотрели на достижения коллег из Мордовии. "День поля" - хорошая площадка для получения новых профессиональных знаний, распространения передовой практики в сфере АПК. Выставка собирает в одном месте главные достижения и перспективные наработки агропромышленного комплекса, наглядно демонстрируя не только то, какого уровня достигло сельское хозяйство, но и каким оно будет уже завтра. Такие мероприятия проводятся не только для аграриев и специалистов отрасли – это красивый и яркий праздник для всех жителей", - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Кстати, в Нижегородской области "День поля - 2021" пройдет 14-15 июля в селе Слопинец Кстовского района.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Министерства Сельское хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph