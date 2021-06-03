Игорь Тюрин и Николай Денисов приняли участие в агропромышленной выставке "Республиканский день поля - 2021" в Мордовии Общество

Игорь Тюрин и Николай Денисов приняли участие в агропромышленной выставке Республиканский день поля - 2021 в Мордовии Фото: Пресс-служба Законодательного собрания

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Тюрин и министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов вместе с коллегами из правительства и Госсобрания республики Мордовия 25 июня приняли участие в агропромышленной выставке "Республиканский день поля - 2021".

На республиканском дне поля были представлены тематические разделы: "Выставка сельскохозяйственной техники", "Растениеводство", "Животноводство, птицеводство", "Экспозиция крестьянско-фермерских хозяйств". Также были организованы культурно-развлекательные мероприятия - трактор-шоу, шоу мини-погрузчиков, экспозиция ретро-техники. Кроме того, была проведена демонстрация техники в работе и состоялось авиа-шоу.

И в Нижегородской области, и в республике Мордовия, агропром занимает особое место в структуре экономики. На Дне поля представлены важнейшие достижения - техника, технологии, племенной скот.

"Мы гордимся достижениями аграриев, которые в нашем климате, на наших почвах, в непростых условиях добиваются выдающихся результатов – обеспечивают наши регионы продуктами питания. Даже в условиях пандемии коронавируса аграрная отрасль наращивает производство. Нижегородцы всегда с огромным интересом знакомятся с достижениями соседних регионов и всегда готовы поделиться собственным опытом. Такие мероприятия как "День поля" помогают всем нам заглянуть в будущее нашего агропрома. Ведь развитие АПК – это не только решение производственных задач, но и создание новых рабочих мест, повышение доходов и качества жизни селян", - отметил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Тюрин.

"Мы посмотрели на достижения коллег из Мордовии. "День поля" - хорошая площадка для получения новых профессиональных знаний, распространения передовой практики в сфере АПК. Выставка собирает в одном месте главные достижения и перспективные наработки агропромышленного комплекса, наглядно демонстрируя не только то, какого уровня достигло сельское хозяйство, но и каким оно будет уже завтра. Такие мероприятия проводятся не только для аграриев и специалистов отрасли – это красивый и яркий праздник для всех жителей", - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Кстати, в Нижегородской области "День поля - 2021" пройдет 14-15 июля в селе Слопинец Кстовского района.