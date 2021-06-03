Сайты-двойники портала Стопкоронавирус.рф появились в сети Общество

Фото: скриншот официального портала Стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сайты-двойники портала Стопкоронавирус.рф появились в сети. Об этом сообщается на официальном портале о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России.

Мошеннические ресурсы копируют официальный портал, поэтому россиянам нужно быть внимательнее.

"Эти ресурсы используют официальную символику и айдентику сайта, но называются чуть иначе", - рассказала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

На сайтах-двойниках публикуется непроверенная информация.

"Мы непременно направим обращения в Роскомнадзор. А россиян и СМИ призываем доверять только такому адресу: стопкоронавирус.рф", - отметила София Малявина.

Напомним, портал был запущен по поручению правительства России в марте 2020 года. Сайт представляет собой информационный ресурс. На нем в ежедневном порядке размещается актуальная информация о распространении COVID-19. Дополнительные функции, как, например, возможность вызвать врача, на сайте отсутствуют.

На официальном портале также размещена информация о вакцинации.

"Лучшая защита от инфекции - прививка. В России используются три вакцины, доказавшие свою безопасность и эффективность", - напоминают на сайте.

Отметим, что по данным, размещенным на официальном портале 25 июня, в России выявлено 5,5 млн случаев, в том числе 20,4 тысячи — за последние сутки. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции излечились 4,5 млн человек, 132,06 тысяч — скончались.

Напомним, что в Нижегородской области за последние сутки зарегистрировано еще 311 новых случаев заболевания коронавирусом, инфекция подтверждена у 123 156 человек. От коронавируса уже вылечились 115 568 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 165 человек, а 25 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 091.

Напомним также, что в июне в Нижегородской области вакцинировались почти 90 тысяч жителей.