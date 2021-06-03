"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" стал лауреатом международного конкурса Бизнес

Фото: ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

Подведены итоги Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей 2021 года.

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") было удостоено диплома лауреата конкурса. Работа авторского коллектива (в составе О.А. Беловой, Н.В. Спусковой, Л.С. Дорофеевой и Е.Е. Садовниковой) по теме "Автоматизированная система удаленной спектральной оценки качества топлив на всех этапах от производства до потребления" получила диплом лауреата второй премии конкурса.

Работа посвящена разработке и внедрению в Центральной заводской лаборатории "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" корпоративной системы контроля качества топлива методом БИК-спектрометрии. Система позволяет осуществлять контроль качества в режиме онлайн, повысить эффективность управления технологическими процессами и обеспечить быстрый и достоверный входной контроль на АЗС и нефтебазах. Данное решение – эффективный метод борьбы с контрафактным топливом.

Для справки:

Конкурс проводится при поддержке Министерства энергетики РФ ежегодно, начиная с 2012 года. Его цель – способствовать инновационному развитию топливно-энергетической и добывающей отрасли, а также повышению кадрового потенциала. На конкурс 2021 года представлено 196 работ от 88 организаций, относящихся к нефтегазовой отрасли, угольной и торфяной промышленности, электроэнергетике, возобновляемой энергетике, трубопроводному транспорту, атомной энергетике и горнодобывающей промышленности.