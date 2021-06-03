Куриные яйца, молоко и пшено подешевели в Нижегородской области - Нижегородстат Экономика

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Куриные яйца, молоко и пшено подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

В частности, по данным наблюдения с 15 по 21 июня, яйца в среднем подешевели на 3,6% (с 67,69 до 65,26 рубля за десяток), молоко — на 1,3% (с 60,55 до 59,77 рубля за литр), пшено — на 1,1% (с 53,01 до 52,42 рубля за кг).

Также, по информации областной службы статистики, подешевели поваренная соль, гречневая крупа, рис, белокочанная капуста.

Ранее Глеб Никитин подчёркивал роль нижегородского УФАС как главной инстанции, контролирующей цены на социально значимые продукты.

"Необоснованное завышение стоимости товаров первой необходимости недопустимо", – заявлял лава региона.